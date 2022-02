Ledecká po nevydařeném sjezdu: Asi jsem tam nebyla v dobré pozici a trochu mě to tam zamáčklo

Ester Ledecká v úterý druhou medaili na letošních olympijských hrách nezískala. V lyžařském sjezdu sice na mezičasech vedla, ale ve druhé polovině chybovala a závod dokončila s velkou ztrátou na 27. místě. Ledecká podle svých slov asi nebyla v tom kritickém místě v dobré pozici a zamáčklo ji to tam. Radiožurnálu krátce po dojetí, kdyby ještě polovina závodnic nebyla v cíli, řekla, že si ale celou situaci musí ještě prohlédnout. Jen-čching (Čína) 8:06 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v úterý druhou medaili na letošních olympijských hrách nezískala. V lyžařském sjezdu sice na mezičasech vedla, ale ve druhé polovině chybovala | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

V cílovém prostoru při pohledu na velkoplošnou obrazovku to jen zahučelo, když jste málem šla do kotrmelců u jedné z bran. Co se tam stalo?

Asi jsem tam nebyla v dobré pozici a trochu mě to tam zamáčklo. Musím se podívat, jak to tam mám najet lépe, abych to už příště neudělala.

Co vám v tom momentu blesklo hlavou?

Snažila jsem se to ustát a snažila jsem se dojet do cíle, protože o to se snažím vždycky. Samozřejmě jsem věděla, že už je to dost nehratelné, ale chtěla jsem bojovat až do konce.

V horních pasážích na druhém a třetím mezičasu jste byla nejlepší. Sedí vám ta trať?

Trať je skvělá, akorát jsem dnes udělala chybu.

Start se půl hodiny posouval, byl to nahoře v minus dvaceti stupních nějaký problém?

Naštěstí máme nahoře hospitality, takže jsem mohla být v teple. Celé se to zdržovalo jenom kvůli tomu, že nahoře hodně foukalo, takže to chtěli pozdržet. A nakonec podmínky byly sjízdné, takže jsme mohly jet.

Před chvílí dojela do cíle Italka Sofia Goggiaová, která pravděpodobně bude na jedné z medailí (nakonec skončila druhá – pozn. red.), necelý měsíc po vážném zranění. Co říkáte na její výkon?

Jsem z ní nadšená, je to moje italská sestra a hrozně jí to přeju. Bylo by skvělé, kdyby medaili urvala. Myslím si, že má velkou šanci. Dokonce jsem si myslela, že zajela tak dobrou jízdu, že to bude i zlatá. Ale i kdyby to měla být jakákoliv jiná medaile, i kdyby měla jen sjet z kopce dolů, tak za mě je to obrovská frajerka a nejlepší sjezdařka v současnosti, ať už se stane cokoliv.

Italka Sofia Goggiová nakonec medaili získala, skončila druhá se ztrátou 16 setin sekundy na vítěznou Švýcarku Corinne Süterovou. Třetí místo obsadila další italská reprezentantka Nadia Delagová.