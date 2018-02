Legenda snowboardu i nastupující hvězda. Končící Shaun White se na olympiádě v týmu USA potká s Chloe Kimovou

Závěrečnou přípravu před zimními olympijskými hrami v Jižní Koreji zvolily dvě největší hvězdy amerického snowboardingu rozdílnou. Legendární Shaun White se v 31 letech před svými čtvrtými Hrami rozhodl regenerovat a ladit detaily v ústraní. To sedmnáctiletá Chloe Kimová se před prvním olympijským startem, navíc v zemi kde se narodily její rodiče, opět připomněla triumfem v U-rampě na nedávných X Games v Aspenu. Pchjongčchang 16:49 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shaun White na olympijských hrách v Soči | Foto: FB Shaun White

Snowboardistka Chloe Kimová patří k hlavním tvářím U-rampy. Její hvězda začala stoupat před čtyřmi lety. Tehdy na X Games brala stříbro, a to jí bylo teprve třináct. Kvůli nízkému věku ale ještě na nadcházející olympiádě v Soči startovat nemohla.

O rok později v coloradském Aspenu už triumfovala a stala se ve čtrnácti letech nejmladší vítězkou.

Od té doby nevyhrála X Games jen jednou a letos to nebylo, takže na svou premiérovou účast na nadcházejících Olympijských hrách je, zdá se, připravená. V Jižní Koreji, zemi kde se narodili a vyrostli její rodiče, ale bude pod velkým tlakem.

„No, beru to tak, že je pro mě obrovská čest být už jen součástí amerického olympijského týmu. To, že se Hry budou konat v Jižní Koreji, je samozřejmě pro mě hodně speciální, protože tam žijí moji prarodiče a další členové širší rodiny. Je to pro mě jedinečná příležitost a na tu zkušenost se těším. Sice nevím co od sebe očekávat, ale já jsem opravdu ráda už jen proto, že tam budu.“

Working with @SamsungMobileUS on some cool stuff! Can't wait to share it! pic.twitter.com/5dFzAY4MCf — Chloe Kim (@chloekimsnow) 31 January 2018

Kimová je hlavní favoritka U-rampy, kterou v Pchjončchangu poprvé v soutěži uvidí na vlastní oči třeba její babička. Kimová na snowboardu jezdí od čtyř let. I proto už v útlém věku dokázala to, co nikdo jiný před ní. Stala se první ženou, která na snowboardu zvládá ve skocích rotace o 1080 stupňů, navíc za svou jízdu od rozhodčích už dostala plný počet, tedy sto bodů.

Předtím se takový kousek povedlo pouze jednomu člověku, jejímu krajanovi Shaunu Whiteovi. I proto právě Kimovou za mořem označují za Whitova nástupce, někoho, kdo bude hlavní tváří toho sportu.

„Je fakt cool, že nás lidé srovnávají, ale trochu mě to uvádí do rozpaků. Shaun má můj respekt. Těším se, až budeme v olympijské vesnici a užijeme si nějakou legraci,“ přiznává rodačka z kalifornského Long Beach, která dokázala jako první Američanka ovládnout na snowboardu Olympijské hry mládeže.

To se nepovedlo ani Shaunu Whiteovi, legendě a dvojnásobnému olympijskému vítězi v U-rampě, který se po čtvrtém místě v Soči teď chystá na čtvrtou a dost možná poslední Olympiádu.

O motivaci má postaráno

V přípravě sice nejdřív po pádu v tréninku ozdobil své tělo dvaašedesáti stehy, ale nakonec se do Pchjončchangu kvalifikoval stylově. V Coloradu nedaleko Aspenu, ve Snowmassu vládl a podruhé v kariéře dostal od rozhodčích nejvyšší možný počet bodů.

„To, že se jsem se v Soči moc nepředvedl, mi dodalo novou chuť do závodění, novou motivaci. Přehodnotil jsem a změnil nějaké věci a cítím se zase fit."

Dobrou formu se pak Shaun White rozhodl už jen ladit v ústraní a regenerovat, i proto on na rozdíl od Chloe Kimové letošní X Games v Aspenu vynechal. Jestli to Whiteovi pomůže stát se prvním snowboardistou v historii, který opanuje tři olympiády, anebo udělala lépe Kimová, bude jasno za deset dní.