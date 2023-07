Kvalifikace na olympiádu je prioritou. Chci svůj sport přiblížit veřejnosti, říká moderní pětibojař Vlach

Do začátku letních olympijských her v Paříži zbývá necelý rok. Projektu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Olympijský rok, ve kterém reportéři mapují přípravu desítky sportovců a šéfa olympijské mise Martina Doktora, se poprvé zúčastní elitní moderní pětibojař Martin Vlach, který skončil na posledních letních hrách v Tokiu pátý. V nejbližší době má tak jasný cíl. Olympijský rok Praha 17:15 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderní pětibojař Martin Vlach je další z tváří projektu Olympijský rok | Foto: Fotobanka Profimedia, Michal Chwieduk/Fokusmedia | Zdroj: Profimedia

„Letošní sezona nám ještě neskončila, vyvrcholí až za tři týdny na mistrovství světa. Takže se teď z krátkodobého hlediska věnujeme právě přípravě na mistrovství světa, které je zároveň i jedním z kvalifikačních závodů na olympijské hry,“ říká ze soustředění ve Velké Británii Martin Vlach.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 K přímé kvalifikaci na olympijské hry potřebuje moderní pětibojař Martin Vlach získat medaili na mistrovství světa. Jak se na něj připravuje?

Na světovém šampionátu potřebuje k přímé olympijské kvalifikaci získat medaili, na kterou se svým realizačním týmem pochopitelně cílí. Ale mistrovství světa za tři týdny není poslední šancí, jak se do Paříže dostat.

Proto Vlach klade důraz i na výhledové akce a dlouhodobý trénink. „Samozřejmě je pro mě prioritou se na ni kvalifikovat. Co se týče dlouhodobé přípravy, tak ta samozřejmě směřuje k olympiádě, zvlášť třeba na šermu se snažíme něco změnit a to třeba v mém případě nejde ze dne na den.“

Moderní pětiboj kromě šermu skýtá také plavání, koňský parkur a běh se střelbou. V rámci Olympijského roku tak s Martinem Vlachem zavítáme třeba i do stájí nebo do bazénu, ale výhradně kolem samotného sportu se olympijský rok Martina Vlacha taky točit nebude.

„Kdybych opustil tu sportovní část mého života, tak mám rodinu, syna a partnerku. S nimi bych chtěl trávit maximální množství času a v neposlední řadě bych rád dokončil studium na Právnické fakultě,“ přeje si Vlach.

I přesto, že má před sebou elitní český moderní pětibojař náročný rok, možná dosud jeden z nejnáročnějších v životě, nabídku spolupracovat na projektu Olympijský rok přijal prakticky bez váhání. V moderním pětiboji by na olympijských hrách rád navázal třeba na svůj vzor Libora Capaliniho, který byl bronzový na hrách v Aténách v roce 2004, nebo na zlato Davida Svobody z Londýna 2012.

Motivací pro účast v Olympijském roce mu jsou ale jiné dvě věci. „Rád bych širší veřejnosti přiblížil moderní pětiboj, protože si myslím, že je to krásný sport, který by si zasloužil větší pozornost. Zároveň bych třeba mohl i přispět k tomu, aby někdo začal se sportem, ani to nemusí být pětiboj. Myslím si, že v určitém věku je důležité, aby si tím každý prošel, protože mu to do života hodně dá. To by byl krásný bonus,“ říká moderní pětibojař Martin Vlach, jedna z tváří projektu Olympijský rok.