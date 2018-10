Padesát let od letních olympijských her v Mexiku. ‚Byl to velký závod nervů‘, vzpomínala Čáslavská

Věra Čáslavská přijela do Mexika jako hvězda minulých her v Tokiu, kde získala tři zlaté medaile. O čtyři roky později svou bilanci ještě o jedno zlato vylepšila. Chtěla alespoň na dálku udělat radost fanouškům v okupované zemi a jak přiznala, byla před vícebojem hodně nervózní.

„Byl to velký závod nervů. Opravdu, já jsem nezažila ve svém životě horší. Když jsem nastupovala na poslední nářadí, tak jsem si říkala ‚Holka, když jsi to vybojovala, tak to musíš už dobojovat, to poslední nářadí‘. A viděla jsem tam věnce s chvojím, prostě to všechno. Všechny momenty jsem měla na mysli, a proto jsem chtěla hrozně zabojovat,“ vzpomínala Čáslavská pro Radiožurnál.

K víceboji přidala Čáslavská zlato ještě v přeskoku, na bradle a v prostných. Tam přišel moment, o kterém se v médiích po celém světě mluvilo jako o tichém protestu proti okupaci Československa.

Po prostných rozhodčí dodatečně přidali body také Rusce Petrikovové. Na nejvyšším stupni tak stály obě gymnastky společně a v momentě, kdy začala hrát hymna Sovětského svazu, Čáslavská sklonila hlavu a odvrátila tvář.

„Když zazněly první akordy Sovětské hymny, tak mně ihned naskočila husí kůže. To jsem viděla všechno – ty tanky a jak jsme museli v pozoru stát, a tak, když prostě zazněly ty tóny, tak já úplně ostentativně, to vyšlo z duše, to vyšlo ze mě, jsem od té vlajky odklonila hlavu a ještě jsem se dívala do země, jako, že tu vlajku ignoruju,“ vyprávěla Věra Čáslavská v projektu Příběhy 20. století.

Kromě Věry Čáslavské vybojovali v Mexiku zlato také Milena Duchková ve skocích do vody, atletka Miloslava Rezková ve výšce a střelec Jan Kůrka v libovolné malorážce vleže. Nástřelem 598 bodů tehdy vytvořil světový rekord.

„Jsem si schválně ty patrony tak zamíchal, abych vůbec nevěděl kolikátou ránu střílím, protože jsem cítil, že jsem v transu, cítil jsem, že jedu,“ popisoval tehdy slavný moment Jan Kůrka. Sportovní střelec ještě na závěr olympijských her svědčil na velkolepé svatbě Věry Čáslavské a atleta Josefa Odložila.