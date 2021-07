Jedu tam nechat na žíněnce všechno, prohlásil judista Krpálek a odletěl na olympiádu do Tokia

Jediný český sportovec, který před pěti lety získal na olympijských hrách v Riu zlato, už je na cestě do Tokia. S dlouhým letem do Japonska má judista Lukáš Krpálek hodně zkušeností, protože tam často míří na závody nebo na tréninkové kempy. Před odletovou halou ho z míry nevyvedlo ani to, když na něj málem spadl reklamní panel. Praha 16:37 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek na letišti Václava Havla | Foto: Tomáš Petr | Zdroj: Radiožunál

Další část českých olympioniků v pondělí odletěla do Tokia. Hned ráno zamířil na pražské letiště Václava Havla také obhájce zlata z Ria judista Lukáš Krpálek.

Třicetiletý olympionik působil před odletem do Tokia klidným dojmem a uvolněně popisoval jak strávil poslední hodiny před cestou na pražské letiště Václava Havla.

„Rozloučení probíhalo už včera večer, protože ráno jsem si trochu přivstal, abych odjel trénink, tak jsem vstal ve tři ráno. Přiletíme tam někdy v půl osmé ráno a předpokládám, že nás trenér nenechá spát přes den, tak doufám, že celý ten dlouhý let prospíme,“ vysvětloval Krpálek, že aby se mu v letadle lépe usínalo, zašel si brzy ráno zatrénovat.

„Od středy už máme termíny tréninku a jede s námi náš sparing. Včera jsme měli poslední trénink přípravnej, navštívili nás Slováci a snažili se nás povzbudit, abychom byli dobře připraveni. Teď už bude jen takové doladění přímo v Tokiu,“ popisuje své nejbližší plány rodák z Jihlavy.

Jiná kategorie, stejná motivace

Před pěti lety v Riu vybojoval Krpálek zlatou olympijskou medaili v polotěžké váze. V Tokiu ho sice čekají zápasy v těžké váze, ale ambice se nezměnily.

„Udělám všechno pro to, aby ten výsledek byl co nejlepší. Když to nevyjde, tak to nevyjde, ale jedu tam nechat na žíněnce všechno. Když by to náhodou nevyšlo, tak abych si nemusel jednou říkat, že jsem pro to mohl udělat víc.“ Prohlásil před odletem judista Lukáš Krpálek, který jako jediný český sportovec bude na olympijských hrách v Tokiu obhajovat zlatou medaili.