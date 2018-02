Marcel Hirscher, Aksel Lund Svindal a... Filip Trejbal? Juniorský mistr světa mezi muži nikdy neprorazil

Ne každý alpský lyžař se může pyšnit tím, že porazil Beata Feuze, Kjetila Jansruda, Mattiase Hargina nebo třeba Carla Janku. Bývalý český alpský lyžař Filip Trejbal získal skalpy všech těchto zvučných jmen. Před třemi lety ukončil závodní kariéru, jeho největším úspěchem zůstal titul juniorského mistra světa z roku 2005. Body sice sbíral i ve světovém poháru seniorů, sám se chtěl ale dostat ještě mnohem dál. Pchjongčchang 19:53 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Hirscher | Foto: ČTK

„V ten den, když jsem to vyhrál, tak to pro mě byl spíš zázrak než výsledek. V té době byl můj cíl vystoupat co nejvýše ve světovém poháru, ve kterém jsem tehdy začínal,“ popisoval Trejbal pro Radiožurnál.

Mluvilo se o něm jako o velkém talentu českého lyžování. Filip Trejbal - sjezdař s imigí Vikinga a rodák z Jilemnice získal juniorský titul mistra světa stejně jako třeba Marcel Hirscher nebo Aksel Lund Svindal.

Trejbal samozřejmě přemýšlel nad tím, proč se mu nepodařilo uspět v seniorské kategorii tak, jako jeho soupeřům.

„Tuhletu otázku jsem si vlastně dodneška nedokázal zodpovědět. Když jsem se o tom bavil třeba s Marcelem Hirscherem jak to, že najednou začal jezdit tak dobře, tak on sám mi nebyl schopen odpovědět, čím to bylo,“ popisuje Trejbal.

Nejen v životě, ale i ve sportu musíte mít velkou dávku štěstí, aby se vám věci dařily podle plánu. Trejbal měl před sebou slibnou kariéru alpského lyžaře, přišel ale Turín 2006.

I přes tento hrůzostrašný pád vyvázl Filip Trejbal bez zranění. Sjezdy neměl rád, to samé ale nejde říct o Filipu Forejtkovi a Janu Zabystřanovi - dvou nadějných českých juniorech, kteří se i díky skvělým výsledkům z juniorského mistrovství světa dostali do dodatečné nominace na olympijské hry. Pro oba Čechy bude podle Trejbala důležité, aby získali i kvalitní materiál.