‚Teď můžu tři dny fandit ostatním.‘ Lukostřelkyně Horáčková má už olympijský start za sebou

Ve svém prvním olympijském startu zaznamenala o čtyři body méně, než si představovala. Lukostřelkyně Marie Horáčková se teď po kvalifikačním kole může připravovat na vyřazovací část.

„Takhle jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlela, protože to je můj první start na olympiádě. Je to určitě hezký, teď jen můžu tři dny fandit ostatním, protože mám tréninky a potom pokračuji taky v závodě,“ prozradila Horáčková Radiožurnálu.

Marie Horáčková se může důkladně připravit na další program turnaje, času má dost. V rozřazovacím kole je maximální počet bodů 720, Horáčková si přála 640, nastřílela o 4 méně a umístila se zhruba v polovině závodního pole.

Z úvodního dne ale nejde vypadnout, jde jen o to, kdo proti komu bude střílet ve vyřazovací části.

„No, není to výsledek, který jsem si přála, ale je to výsledek, se kterým jsme spokojení. Ve mě mísilo strašně moc věcí a trochu jsem se sama se sebou prala, ale nakonec to dopadlo dobře,“ říká Horáčková.

Kdo se trefí, postoupí

V tokijském vedru má za sebou třiadvacetiletá česká lukostřelkyně svoji premiéru na hrách. Všech 64 startujících žen teď bude čekat první kolo play off. Teď už je to jednoduché, jako v tenisu. Kdo vyhraje, postoupí, poražená končí.

„Já si myslím, že si z olympiády odnesu spoustu věcí a zkušeností případně do té další, na kterou bych ráda jela. Jsou to ty věci okolo, na které při normálním závodě nenarazí a musí se s nimi vyrovnat,“ přeje si.

Marie Horáčková se sice dívá i dál než jsou současné hry v Japonsku, ale co se závodních dní týče, hlavní je pro ni příští týden.

Kdyby na stadion mohli fanoušci, měla by to asi těžší, střílí totiž proti domácí Miki Nakamurové. V úvodním rozřazovacím kole byly Česka a Japonka na 34. resp. 31. místě. V prvním kole play off se utkají ve středu před polednem japonského času, po čtvrté ranní toho českého.