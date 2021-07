Vondroušové na olympiádě pomáhá osvědčený rituál. Doufám, že bude i na finále, přeje si tenistka

Tenistka Markéta Vondroušová má jistý zisk olympijské medaile, a teď jde jen o to, jestli si domů z Tokia odveze zlatou, nebo stříbrnou. Už teď se dá říct, že má za sebou skvělý turnaj, a podíl na tomhle úspěchu má prý i jeden její krajan, který přitom při zápasech vůbec není vidět. Tokio 20:34 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová se raduje po výhře nad Naomi Ósakaovou | Foto: EDGAR SU | Zdroj: Reuters

Tenistka Markéta Vondroušová prý není nějak přehnaně pověrčivá, ale na olympijských hrách v Tokiu se drží jednoho osvědčeného rituálu.

„Já vyhlašuju zápasy hráčů, kdo jde na kurt. Třeba Novak Djoković na centrkurt a tak. S Markétou si píšeme, že chce vyhlašovat před každým zápasem, protože jí to přináší štěstí. Je to taková vítězná tradice,“ vysvětluje český hlasatel Jan Smíšek pro Radiožurnál.

Hlasatelů je v celém areálu Ariake hned několik, ale když se na kurt chystá Markéta Vondroušová, Jan Smíšek musí všechny ostatní vyhnat od mikrofonu.

„Jo, já jsem hned před prvním zápasem poznala, že to vyhlašuje nějaký Čech. Pak tam šla Kačka Siniaková a říkala, že je to fakt Smíša. On mi pak psal, tak jsem mu říkala o tom prvním zápase, ať mě nepřestává vyvolávat, dokud budu vyhrávat. Tak doufám, že bude vyvolávat i finále,“ přeje si dvaadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

Jen aby si teď Markéta Vondroušová nechtěla svého neviditelného pomocníka vozit i po jiných turnajích

Tedy, ono by se asi nic hrozného nestalo, kdyby její jméno před zápasem ohlásil někdo jiný, kouzlo medailového úspěchu se skrývá hlavně v přesných forhendových a bekhendových úderech, finalistka olympijského turnaje to ale s rituály nepřehání.

„Úplně ne, ale mám tady oblíbené takové sladké šnečky, které jím k večeři i ke snídani a žiju na tom, ale nechci toho mít moc, protože jinak se z toho člověk zblázní.“

Usmívá se Markéta Vondroušová, ale hlasatele Jana Smíška si před sobotním finále se Švýcarkou Belindou Benčičovou ráda poslechne.