Bude olympiáda v Tokiu alespoň příští rok? ‚Ujištění přichází ze všech stran,‘ říká Doktor

Pro sportovce to určitě není kdovíjak příjemná situace. Připravovali se na největší událost čtyřletého olympijského cyklu a trénink přizpůsobili tak, aby byli v létě v nejlepší možné kondici. Jenže kvůli koronaviru nakonec o hry stejně přišli. Celá akce je o rok odložená a někteří pochybují o tom, zda se v Tokiu nakonec opravdu uskuteční. Z Mezinárodního olympijského výboru ale přicházejí dobré zprávy. Praha 18:43 2. listopadu 2020

Před třemi měsíci místo závodů, zápasů a dalších soutěží proudily do světa jen obrázky vylidněných areálů – s konstatováním, že prázdné nakonec můžou být tribuny i o rok později. A že si obyvatelé Tokia zrovna v téhle době nepřejí hostit tak velkou akci a že absolutně nikdo netuší, co se bude příští léto dít. Ale lidé z vedení Českého olympijského výboru věří, že nakonec do Japonska spolu se sportovci odletí.

Šéf české výpravy Martin Doktor věří, že se olympiáda příští rok uskuteční.

„To věříme, ujištění přichází nejen z organizačního výboru tokijských her, ale i z Mezinárodního olympijského výboru a ze strany japonských vládních činitelů,“ řekl Radiožurnálu šéf výpravy Martin Doktor.

Členové organizačního výboru jsou prý navzdory neveselé koronavirové situaci odhodlaní hry v Tokiu uspořádat a připravují různé varianty, aby nemuseli na přelomu července a srpna nervózně improvizovat a vařit z vody.

„Scénáře pracují se čtyřmi různými stavy. Od stavu, kdy se neděje vůbec nic, až po situaci, která je teď. Tento stav je dokonce nazván ‚Učíme se s tím žít‘. Další možný stav reflektuje zhoršené podmínky přímo v Japonsku a ten poslední zhoršené podmínky po celém světě,“ vysvětlil Doktor.

Samozřejmě se klidně může stát, že se v Tokiu bude závodit úplně bez diváků, ale to šéf české výpravy neovlivní. Ostatně má teď úplně jiné starosti a spolu se svými kolegy přemýšlí třeba nad tím, jak v olympijské vesnici správně dezinfikovat kliky na dveřích od pokojů.

„Společně s Technickou univerzitou v Liberci chystáme i speciální ochranu povrchů, abychom mohli zajistit například antibakteriální ošetření klik u dveří. Zdá se to jako drobnost, ale i to je dost důležitě,“ podotkl.

I takové jsou zkrátka v roce 2020 přípravy na olympijské hry, které by se podle organizátorů příští léto měly uskutečnit.