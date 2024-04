Sen Martina Rubeše se naplnil. Čeští šermíři si vybojovali vstupenku na olympiádu do Paříže

Sen se stal skutečností pro Martina Rubeše, talentovaného šermíře z oddílu Šerm Karlovy Vary – TJ Lokomotiva. Po dlouhých letech tvrdé práce a neúnavného úsilí si společně se svým týmem vybojoval stříbrnou medaili v šermu na světovém poháru v gruzínském Tbilisi, a co víc, zajistil si účast na letních olympijských hrách v Paříži. Karlovy Vary 11:48 3. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Rubeš | Foto: Václav Šlauf | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Vítězná vlna Martina Rubeše se zdála nezastavitelná, když v letošní sezoně triumfoval čtyřikrát po sobě na seniorských turnajích a s bezchybnou úspěšností ovládl Český pohár.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s šermířem Martinem Rubešem. Moderuje David Forst

Jeho úspěch dosáhl vrcholu v Gruzii, kde společně s kolegy Janem Beranem, Jakubem Jurkou a Michalem Čuprem vybojoval nejen stříbrnou medaili, ale také vytoužený postup na olympijské hry.

Do každé šermířské disciplíny bude nastupovat pouze osm týmů. Martin Rubeš a jeho kolegové kordisté se tedy ve čtyřčlenné sestavě vydají do Paříže, a to včetně náhradníka, který by mohl v případě potřeby vypomoci.

Čeští kordisté se probojovali do Paříže. Postup na olympiádu jim zajistil postup do finále v Tbilisi Číst článek

Pro český tým je účast na olympijských hrách v Paříži historickou událostí. Naposledy se české šermířské barvy představily na olympiádě v Barceloně v roce 1992.

Martina Rubeše a jeho kolegy teď čeká intenzivní příprava a ladění formy, aby mohli na olympijské ploše v Paříži reprezentovat nejen sebe, ale i celou Českou republiku. Jejich úspěch je inspirací pro další generace šermířů a důkazem, že tvrdá práce a odhodlání mohou vést až k dosažení olympijských snů.