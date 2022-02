Po losování jsem přestala věřit, že bych medaili mohla mít, přiznala bronzová Sáblíková po závodě

Hodně překvapená byla z bronzové medaile na hrách v Pekingu rychlobruslařka Martina Sáblíková a ještě ve středu by tomu rozhodně nevěřila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Martinou Sáblíkovou po zisku bronzové olympijské medaile

Jak šťastná se teď cítíte?

Pořád tomu nemohu uvěřit. Bylo to hrozně napínavý, byly to nervy až do konce.

Ze čtvrté olympiády za sebou máte sedmou medaili. Co pro vás tahle z Pekingu znamená?

Tahle medaile pro mě znamená hrozně moc, stejně jako všechny olympijské medaile, ale po téhle sezoně plné problémů si myslím, že mi to asi ještě chvíli nebude docházet, že se to dneska povedlo. Po včerejším losování jsem sama přestala věřit, že bych medaili mohla mít. Musím poděkovat všem, co mi dodali sílu. Každý mi hrozně moc fandil a byla to obrovská podpora, což dodá sílu a odvahu. Chtěla bych poděkovat svému bratrovi a jeho manželce, protože mi řekli, že to nesmím vzdát, že se jim dubnu narodí syn a že musím dělat všechno proto, abych na svůj výsledek byla pyšná. Když mi začalo docházet, tak jsem jediné, na co jsem myslela, že to nesmím vzdát i když to strašně bolelo.

Martina Sáblíková na třetím místě po olympijském závodě na 5000 metrů | Zdroj: Reuters

Byl to plán jet na 6:50?

Podle toho, jak vypadaly časy na tréninku, tak jsem věděla, že na placku stačí 6:50, spíš jsem čekala pod 6:50. Můžete si ale naplánovat cokoliv, ale pak to vydržet...nevěděla jsem, jaký bude led, jestli třeba nebude pomalejší. Musím říct, že při závodě se mi jelo celkem fajn.

Ještě jednou gratuluji a přeji, abyste dělala ještě hodně let takové radosti.

Díky, ale je to hrozně psychicky náročné, tak ještě uvidíme, jestli vůbec budu pokračovat.