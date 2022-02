Neusser nepovažuje dvě medaile z olympiády za úspěch, připomněl myšlenku preferovaných sportů

Dvě medaile se nedají považovat za úspěch, řekl po skončení olympijských soutěží v Pekingu předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser. Ve svém komentáři znovu připomněl myšlenku preferovaných sportů a zdůraznil, že stát bude muset do sportu více investovat. V tom se shoduje s předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem. Praha/Peking 17:32 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéf české olympijské mise Martin Doktor na závěr her uvedl, že zisk dvou medailí v Pekingu není propadák.

„Nalijme si čistého vína: naše výprava byla devátá nejpočetnější ze všech zemí a i přes famózní výkony Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové se dvě medaile nedají považovat za úspěch,“ prohlásil Neusser.

Český tým díky zlaté snowboardistce Ledecké a bronzové rychlobruslařce Sáblíkové obsadil v pořadí zemí podle hodnoty medailí 21. místo. Výprava dosáhla nejhorší bilance od roku 1994, kdy se v Lillehammeru nepodařilo českým sportovcům získat žádnou medaili.

NSA loni uvedla, že pro rozdělování státních dotací na reprezentaci určí do budoucna preferované sporty.

Například s výhledem na Letní olympijské hry 2028 v Los Angeles chce podpořit ženské kolektivní sporty. Neusser po vystoupení českých sportovců v Pekingu tuto myšlenku znovu připomněl.

„Je to další důkaz toho, že u nás musí po vzoru jiných zemí proběhnout prioritizace sportů, protože teď máme 113 olympioniků a dvě medaile, zatímco například srovnatelné Nizozemsko vysílá na olympiádu 41 sportovců, kteří přivezli 17 medailí,“ konstatoval předseda NSA.

Podfinancovaný sport?

Podle něj jsou podmínkou dalších úspěchů větší investice do sportu. „Lidé jsou naštvaní, že jsme prohráli v hokeji se Švýcarskem, ale Švýcarsko ročně investuje do sportu více než 30 miliard. Stejně jako Maďarsko, takže se v současné době spíše bojím, že nás za chvíli začnou porážet i Maďaři,“ řekl.

O podfinancovaném sportu a chybějící nové infrastruktuře mluvili v Pekingu před zakončením her i šéf českých olympioniků Kejval a sportovní ředitel ČOV Doktor.

„Kanada má asi 2700 zimních stadionů a je jich 38 milionů, u nás je stadionů 170. Kolik nových zimních stadionů se postavilo? A když se podíváme na průměrné stáří hal a stadionů, tak z tohoto pohledu tady dělají naši lidi zázraky,“ řekl Kejval.

„Kolik už jsme postavili slíbených rychlobruslařských stadionů a kolik Martina přivezla medailí. A taky nic. Bavil jsem se s Poláky, kolik se tam postavilo zimních stadionů, a hned je to vidět z výsledků jejich rychlobruslařů.“

Už několik let se mluví o národních sportovních centrech. Pro letní sporty by se měl zmodernizovat areál v Nymburku a pro zimní sporty se počítá s Harrachovem. Vyrůst by tam mohla i trať pro snowboardcross, chybějí tratě pro moderní freestylové sporty.

„Je na tom shoda celého sportovního prostředí, ale pozemky v Harrachově blokuje stát. Úředníci chtějí komerční nájmy, vnímají to jako developerský projekt. Z toho je mi do pláče. Když nevyřešíme elementární věc, tak se nikam nedostaneme,“ posteskl si Kejval.

Škrty v rozpočtu

„Když komunikuju s kolegy z jiných zemí, tak mají centra. Tohle nám chybí. Nymburk je skvělé místo, tam by se dalo udělat špičkové centrum. Stát by se měl probrat,“ doplnil jindy zdrženlivý Doktor.

Vláda Petra Fialy při úpravách rozpočtu na letošní rok seškrtala výdaje na sport z původně schválených 5,9 miliardy na 4,6 miliardy korun.

„Rakousko má vybraných pár preferovaných sportů a do nich investuje ročně 20 miliard, proto taky jejich početně srovnatelná výprava přivezla z olympiády devětkrát více medailí než ta naše,“ dodal Neusser.

Kejval upozornil i na fakt, že začínají problémy při výchově dětí a mládeže. „Vymřela generace dobrovolných trenérů, nahrazují je placení, pokud na ně mají kluby peníze, nebo rodiče, což není ideální.

A morová rána přišla v tomhle olympijském cyklu. Kvůli covidu některá děcka přestala sportovat. Musí se to pokusit nastartovat nazpátek, ale dělat to s rozpočtem, který bude o miliardu a a půl menší, si vůbec nedokážu představit,“ řekl Kejval.