Medailisté z Pchongčchangu stále čekají na finanční odměny. 'Až budou, tak budou,‘ nestresuje se Krčmář

„V tuhle chvíli mi nepřijde, že by ta doba byla nějak extrémně dlouhá, a věřím, že ty odměny vyplaceny budou. Ale rozhodně to nejsou peníze, které bych potřeboval k životu nebo bych je postrádal,“ říká biatlonista Michal Krčmář, který stejně jako pět dalších úspěšných olympioniků stále čeká na finanční odměnu za medaile z her v Pchjongčchangu.

Peníze v minulosti vyplácel Český olympijský výbor (ČOV), který je získával v rámci státní dotace.

„Ministerstvo školství odmítá, aby si úspěšné sportovce respektive jejich odměny bral ČOV jako rukojmí v situaci, kdy je nespokojený s výší státní dotace, a proto bude ministerstvo školství od letošního roku vyplácet odměny olympionikům napřímo,“ tlumočí stanovisko Ministerstva školství Jarmila Balážová.

Jelikož peníze nově vyplácí přímo ministerstvo, je k tomu potřeba schválit nařízení vlády. Peníze za olympijské medaile by tak sportovci měli najít na svých účtech až někdy v létě.

Kolik čeští medailisté dostanou? Za zlato mají reprezentanti získat 1,75 milionu korun, za stříbro 875.000 korun a za bronz 525.000 korun. Další peníze by měly dostat jejich realizační týmy.

„ČOV si v žádném případě nebere sportovce jako rukojmí a nejde ani o tlak na zvýšení dotací. Pro nás je podstatné, aby sportovci a jejich týmy odměny dostali. V minulosti o ně žádal ČOV v rámci dotací z ministerstva školství a přeposílal je následně sportovcům a členům realizačních týmů dle předem schválených kritérií, která vždy projednával také s ministerstvem,“ tvrdí mluvčí ČOV Barbora Žehanová, podle které vyplácení odměn přímo ministerstvem ušetří olympijskému výboru práci.

„Prostě až budou, tak budou. V tuhle chvíli to nějak neřeším. Ta částka je vyloženě odměna pro mě, pro moje osobní využití a v ničem mě nebrzdí do další sezony,“ vysvětluje Michal Krčmář, že zajištění další biatlonové sezóny nezávisí na odměně za stříbro z Pchjongčchangu.

Na peníze za úspěšnou reprezentaci dvé země čekají i dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Karolína Erbanová, biatlonistka Veronika Vítková a snowboardcrossařka Eva Samková. Finanční odměny mají dostat i realizační týmy všech medailistů.