Olympijský výbor suspendoval boxerskou federaci a převzal olympijský turnaj v Tokiu

Mezinárodní olympijský výbor suspendoval světovou boxerskou federaci AIBA a rozhodl, že boxerské soutěže na olympijských hrách v Tokiu i kvalifikační turnaje zorganizuje sám. Členové MOV tak na zasedání v Lausanne schválili květnový návrh své výkonné rady, která kritizovala boxerskou federaci za špatné hospodaření, personální záležitosti, systém rozhodčích a nedostatky v antidopingovém programu. Lausanne 21:06 26. června 2019

Organizaci kvalifikačních turnajů i olympijských soutěží dostane na starost komise pod vedením japonského člena MOV Morinariho Watanabeho, jenž je zároveň prezidentem Mezinárodní gymnastické federace. Vedení AIBA, které přiznalo dluhy 17 milionů dolarů (381 milionů korun), svolalo na čtvrtek krizovou schůzku do Ženevy.

MOV už před časem zmrazil boxerské asociaci finanční podporu. Přípravy boxerského turnaje v Tokiu pozastavil po listopadovém zvolení kontroverzního uzbeckého podnikatele Gafura Rachimova prezidentem AIBA a hrozilo dokonce, že tradiční sport bude z olympijského programu vyřazen. Rachimov v březnu z funkce odstoupil.

Členové MOV v závěrečném dnu zasedání také schválili další změny v procesu výběru hostitelských měst. Je to zejména reakce na klesající zájem o uspořádání gigantické akce. Ten neodvrátila ani takzvaná olympijská agenda 2020, kterou MOV schválil před pěti lety. Šéf MOV Thomas Bach zavedení dalších novinek označil za evoluci revoluce.

Od nynějška tak už například nebudou hry přidělovány striktně sedm let před jejich konáním a časový rámec bude flexibilnější. Možné bude i přidělení dvou her najednou, jako se to už ostatně výjimečně stalo v případě letních OH v Paříži (2024) a Los Angeles (2028). Také bude výslovně umožněno konání v několika městech, regionech či celé zemi nebo dokonce v několika státech. A využívat se mají zejména již existující sportoviště a infrastruktura, aby se ušetřilo na nákladech.

Namísto jedné hodnotící komise vzniknou dvě, jedna zodpovědná za letní a druhá za zimní hry. Jejich úkolem bude už před samotnou kandidaturou posoudit, zda jsou adepti s to získat státní garance a mají dostatečnou veřejnou podporu, a nejvhodnějšího pořadatele také doporučit. Cílem je podle MOV minimalizovat počet poražených.