Krčmář: Chtěl jsem si závod užít, ale hned první ležka mě poslala do boje o druhou třetí desítku

Biatlonista Michal Krčmář nenavázal na medailové představení ze sprintu, ve stíhacím závodě se propadl z druhého místa na třicáté. Český reprezentant udělal celkem sedm chyb na střelnici, a především omylů na úvodní položce hodně litoval. S prvními pocity se svěřil reportérovi Radiožurnálu. Rozhovor Pchjongčchang 15:17 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na střelnici | Zdroj: ČTK

Michale, jaká bude vaše první reakce?

Přesně takhle jsem nechtěl, aby to dopadlo po tom úspěšném včerejšku. Nezvládl jsem první ležku, kdy jsem měl dvě rány na pět hodin, a od toho se odvinul celý závod. Nezvládnutá ležka a potom už se to nedalo napravit.

Michal Krčmář další medaili nezískal, sedmkrát střelecky chyboval. Zlato bere Francouz Fourcade Číst článek

Jak velkou roli v tom hrály podmínky, které opět nebyly příliš jednoduché?

Na ležce to bylo bez problémů, to bylo v pohodě. Chyby tam byly jen čistě o mně. Na té první stojce sice přišel nějaký poryv větru, kde jsem se s tím musel prát. Bylo to složité, ale jsou tady lidi, kteří to zvládli, já ne.

Vyrážel jste na trať s číslem 2. Jaké jste měl pocity? Byl jste nervózní?

Víceméně jsem byl v klidu, trochu mě uklidnil nedělní závod a jeho dobrý výsledek. Nechci říct, že u mě převládal pocit sebeuspokojení, ale byl jsem v klidu, chtěl jsem si ten závod užít, ale bohužel hned první ležka mě poslala do boje o druhou třetí desítku.

Vstával jste jako stříbrný medailista...

Už od rána jsem se ty myšlenky snažil spíše zahánět. Nad včerejškem jsem nechtěl moc přemýšlet.

Chtěl jsem se připravit na dnešek, takže musím říct, že nedělní stříbro jsem si zatím ani neužil. Včera jsem šel ve dvě ráno na rotoped, pak jsem se protáhl a šel jsem ve čtyři ráno spát. Fakt jsem se snažil udělat maximum pro dnešek. Na oslavy bude čas až po sezoně.

Dalším závodem je ten vytrvalostní. Jak se na něj naladíte?

Doufám, že rozhodně lépe než na stíhačku. Musíme si vyhodnotit chyby, které jsem udělal. Chci být ve čtvrtek lépe připraven.