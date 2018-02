Stříbrný Krčmář: Na pódiu jsem byl jedinkrát v životě. Je to něco neuvěřitelného, nemůžu si nic vytknout

Michale, gratuluji ke stříbru. Vy máte stále slzy v očích. Jaké jsou to pro vás okamžiky?

Nevím, co mám říkat. Jsem absolutně zaskočený. Zkusím to shrnout jednoduše. Na pódiu jsem byl ve Světovém poháru jedinkrát v životě, ve sprintu jsem byl nejlépe osmý a teď mám najednou stříbro z olympiády.

Stříbrný Michal Krčmář. 'Bimbo' využil selhání favoritů a ve sprintu dojel druhý Číst článek

Já vím, že olympijské závody jsou plné překvapení, ale tohle je něco neuvěřitelného. Ve mně nepřevládá ani tak radost, jako spíš vděk a satisfakce kvůli celému týmu.

Je někdo, komu byste chtěl jmenovitě poděkovat?

Já bych nechtěl vůbec jmenovat, ale musím. Ondra Moravec, Michal Šlesingr a Jarda Soukup. To jsou tři kluci, kteří mě dostali nahoru. Za nima jsem vzhlížel. Jim třem strašně moc vděčím za tenhle úspěch.

Před čtyřmi lety jsem se ptal Jaroslava Soukupa, kterého jste také zmínil, jestli je to pro něj nejlepší den v životě. Co pro vás?

Já si myslím, že jsou ještě určitě důležitější věci než sport. Furt si to ještě užívám, určitě je to nádherný den, ale myslím si, že v životě přijdou ještě další dny, které budou krásné. Tohle je úplně úžasné.

Mnozí favorité na střelnici selhali. Jak jste to zvládl, že jste nechyboval ani jednou?

Já nevím. Na trénincích jsem se tu trochu trápil, ale to bylo spíš kvůli hlavě. Během sobotního tréninku ale přišel zlom a já se začal cítit lépe.

Možná je to nejapná otázka, ale vy jste bojoval i o zlato. Nemrzí vás to, přeci jen vám uniklo o čtyři sekundy?

Já jsem bojoval, nechal jsem tam všechno. Nemrzí mě to, jel jsem na maximum a nemůžu si vytknout vůbec nic.

Jak vidíte své šance před pondělním stíhacím závodem?

Startovní pole bude hodně vyrovnané. Je to nový závod a pojede se takřka od nuly, takže uvidíme, co mi to přinese. Bude to pro mě těžké startovat z této pozice, ve které jsem nikdy nebyl.

Stihne se alespoň drobná oslava?

Myslím, že v tuhle chvíli ne. Zítra je závod, na který chci být připravený.

Stříbrný Michal Krčmář | Zdroj: ČOV