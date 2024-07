Miculyčová ve finále. O postupu osmnáctileté freestyle BMX jezdkyně rozhodlo pouhých 0,06 setin bodu

18 let, olympijská premiéra, a rovnou postup do finále! ❤️‍



Iveta Miculyčová zvládla v pařížské výhni dvě dobré jízdy a postupuje mezi 9 nejlepších závodnic světa do velkého olympijského finále BMX freestyle!



Zítra ve 13:10 budeme fandit! #Bmxfreestyle pic.twitter.com/2IjGA6OB1m