Mimo Pchjongčchang mezi Korejci povědomí o olympiádě kolísá, někteří o hrách ani nevědí

Začátek zimních olympijských her v Pchjongčchangu se blíží, ale čím větší je vzdálenost od samotného střediska, tím je to méně a méně poznat. Třeba v Soulu, hlavním městě Korejské republiky, se dá narazit i na lidi, kteří vůbec netuší, že se v jejich zemi nějaká taková akce vůbec pořádá. Soul 16:02 7. února 2018

Pokud byste přijeli do Soulu vlakem a o blížícím se setkání světové sportovní špičky nevěděli, klidně by se mohlo stát, že byste si ho ani nevšimli. Na nádraží je jeden banner, na dvou velkoplošných obrazovkách se střídají několikasekundové upoutávky s reklamami na kdovíco a v hale je maličký stánek se suvenýry - ve kterém jsou na prvním místě prodeje kšiltovky - tedy ne úplně typické zimní nebo olympijské zboží.

Prodavačka mi nic neřekla, neuměla ani slovo anglicky, ani rusky nebo německy. Za zhruba patnáct minut prodala dvě kšiltovky a jednoho plyšového olympijského maskota. Toho si koupila slečna Chieran, a to přesto, že není sportovní fanynka. Zaujal ji spíš výraz plyšáka než to, co symbolizuje.

„Vím toho jen maličko. Pro nás je to asi dobrá věc, ale je mi to jedno, nezajímá mě to."

Další odpovědi na to, co si myslí obyvatelé Soulu o blížících se olympijských hrách, vypadaly dost podobně. Nakonec se ale i v Soulu přece jen našli lidé, kteří o hrách vědí a kteří se na ně těší.

„Jsem velmi ráda, že tu olympijské hry budou. Těším se hlavně na rychlobruslení a na shorttrack," svěřila se Amanda, která se považuje za sportovní fanynku.

Amanda se těší na korejské národní sporty. Při otázce na hokej už si ale tak jistá v kramflecích není, což dokumentoval rozpačitý úsměv. Na druhou stranu se Korejci shodují v jednom - jsou rádi, že se pod pěti kruhy představí i výprava jejich severních sousedů.

„Je to pro nás skvělé, my nechceme být rozdělení. Už to trvá moc dlouho a není to dobré. Musíme na vztazích s nimi pracovat a tohle by mohlo pomoci. Myslím, že to je pro Koreu dobrá zpráva," řekla Chieran. Hry v Pchjongčchangu budou mít mezi místními v tomto směru určitě velký přesah.