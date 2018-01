'To místo skoro neexistuje.' Biatlonisté odletěli k závěrečné přípravě do neznámého prostředí

Biatlonová skupinka dala zabrat slečně u odbavovací přepážky, kufry, lyžařské vaky, jeden za druhým teď popojíždí na pásu. „Akorát balíme lyže na přepravu. Uvidíme, jak nám přijdou. Jestli přijdou v celku, nebo ne,“ přemýšlí před mikrofonem Radiožurnálu trenér biatlonistů Aleš Ligaun.

Se svými zavazadly se uvidí až v Kazachstánu. Snad. Není se co divit, že má trochu strach, bez tašky s teplým oblečením v lehké bundě, s jakou odlétal z Ruzyně, by asi v mrazivém Almaty dlouho nevydržel.

„Nevím, jestli se mám těšit. Jak jsem koukala na předpověď, mám tam být tak -25 stupňů, což na trénink úplně ideální není. Budeme doufat, že předpověď lže,“ pousmála se Veronika Vítková.

Cesta do těchto končin čeká hodně členů výpravy vůbec poprvé, zatím si o tamním středisku zjistili jen to, že v něm v posledních dnech pořádně přituhuje. Vypátrat cokoli jiného je prý skoro nemožné.

„Hlavně jsem hledal, kde bydlíme, to místo skoro neexistuje, není možné ho najít, nemá adresu. Nevím, z jakého důvodu, i když nějaké mě napadají,“ vypráví Ondřej Moravec.

Mráz ani neexistující adresa ale české biatlonisty neodradí, trenéři mají jeden zásadní důvod, proč trávit dost možná klíčový předolympijský týden v dalekém Kazachstánu. Na konci cesty totiž budou posouvat ručičky svých hodinek o pět hodin vpřed, a díky zastávce v Almaty mají pak snadněji vstřebat časový posun v Pchjongčchangu.

„Nechci to hodnotit, trenéři to zvolili. Spousta týmů, Němci nebo Norové, zůstávají v Evropě a pak letí do Koreje. Těžko říct, jestli je to lepší, nebo horší. Časový posun pak určitě bude lepší, ale teď bych nerad říkal, že jsme to udělali nejlíp,“ říká Michal Krčmář na začátku olympijského dobrodružství.