První zlatou olympioničkou ve skateboardingu je 13letá Japonka Nišijová. V historii her nejmladší není

Nišijová vyhrála disciplínu street před stejně starou Brazilkou Rayssou Lealovou a o tři roky starší reprezentační kolegyní Funou Nakajamaovou.

Lealové tak těsně nevyšla šance stát se ve věku 13 let a 116 dnů nejmladší olympijskou vítězkou v historii. Tou zůstává americká plavkyně Marjorie Gestringová, které bylo při triumfu v roce 1936 v Berlíně 13 let a 269 dnů. Nišijové bude čtrnáct na konci srpna.

Mimo finálovou osmičku zůstaly Brazilky Leticia Bufoniová a Pamela Rosaová. Osmadvacetiletá Bufoniová získala v roce 2017 jako první skateboardistka profesionální kontrakt a patřila stejně jako světová jednička Rosaová k hlavním favoritkám.

A historic first on home soil!#JPN's Nishiya Momiji is the first women's Olympic #Skateboarding champion!@worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS