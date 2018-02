'Myslela jsem, že tu bude pár turistů, já jim řeknu ahoj a půjdu domů.' Ledeckou překvapily davy fanoušků

Jedna z nejvýraznějších postav letošních zimních olympijských her v Jižní Koreji už je zpátky doma. Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se jen pár hodin po příletu do Prahy vydala pozdravit fanoušky. Závodnici, která v Pchjongčchangu triumfovala na lyžích i na snowboardu, přišly na Staroměstské náměstí pozdravit tisíce lidí. Praha 9:31 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojnásobná zlatá medailistka Ester Ledecká | Zdroj: ČTK

Přestože teploměr ukazoval několik stupňů pod nulou, dvojnásobnou olympijskou vítězku přišly pozdravit zhruba čtyři tisícovky fanoušků. Mnozí z nich kvůli tomu cestovali přes celou republiku - třeba jako studentky Anežka, Sára a Iveta, které přijely z jižní Moravy.

„Užily jsme si to skvěle, ale jsme zmrzlé,“ říkají nadšené, ale promrzlé divačky. Zahřívat se proto musely ledasčím.

„Skákáním, tleskáním, jásáním," říká jedna z fanynek. „Čekaly jsme asi půl hodiny, takže to stání tady nebylo úplně příjemné, ale stálo to za to. Skvělé, opravdu," doplňuje ji druhá.

Podobnými superlativy nešetřila opačným směrem - tedy k fanouškům - ani hlavní hvězda podvečera. Ester Ledeckou především potěšilo, kolik lidí na Staroměstské náměstí dorazilo. Tak velkolepé přivítání prý nečekala.

„Původně jsem si myslela, že sem přijdu a tam někde u orloje se budou mrcasit nějací turisté, já jim řeknu ahoj a půjdu zase domů,“ usmívala se Ledecká.

Jenže místo pár turistů přišly tisíce natěšených fanoušků, kteří vystoupení Ester Ledecké na pódiu několikrát přerušili potleskem. Dvojnásobná olympijská vítězka se proto musela přemáhat, aby udržela emoce pod kontrolou.

„Já jsem se jen zuby nehty snažila nerozbrečet, protože ten make-up dal docela zabrat. Nedělala jsem ho teda já, ale nechtěla bych zničit něčí práci,“ říká Ester Ledecká, vedle níž si radost s fanoušky na zaplněném náměstí vychutnávala i rychlobruslařka Martina Sáblíková.