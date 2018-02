Na olympiádu s plyšákem od táty. 'S bednou bych byla spokojená,' říká Eva Samková

Hned dvě české olympioničky budou na zimních hrách v Pchjongčchangu obhajovat zlatou medaili. Kromě rychlobruslařky Martiny Sáblíkové odjela do Jižní Koreji s titulem olympijské vítězky i snowboardcrossařka Eva Samková. Na medaili si 24letá rodačka z Vrchlabí věří i teď. Praha 10:44 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková při odletu do Koreje | Foto: Michaela Říhová

„S bednou bych byla spokojená a pokud budu jezdit ‚moje dobře‘ a nebudu dělat zbytečné chyby, tak si myslím že to je možné,“ řekla Radiožurnálu při odletu do Koreje Eva Samková.

V Jižní Koreji řekla, že se těší hlavně na olympijskou atmosféru. V dějišti her prý bude mít dost volného času a vyrazit proto chce už na slavnostní zahájení. „Minulou olympiádu to bylo krásné. Po zahájení má člověk pocit, že to opravdu začalo. Zpívali jsme hymnu a tak, mám to ráda.“

Obhájkyni zlaté medaile ze Soči by se dokonce líbilo, kdyby při zahájení olympijských her mohla nést českou vlajku. Šanci být vlajkonoškou českého týmu přitom má, přímo v Pchjongčchangu o tom totiž rozhodnou sportovci.

„Pro mě je to mnohem silnější zážitek, protože vás zvolí sportovci. Když jsem šla na nástupu minule, bylo to hezké. A to jsme šli jen v davu, takže by to byla velká čest,“ říká Eva Samková.

Na tátu myslí každý den

Kromě snowboardového prkna a dalšího sportovního vybavení přibalila do letadla i plyšovou ovečku, kterou dostala od svého otce. Ten krátce před jejím lednovým vítězným závodem v tureckém Erzurumu zemřel.

Samková mu vítězství v Turecku věnovala a ani na olympiádě se myšlenkám na tátu nevyhne. „Nesnažím se na to moc myslet, protože to není nic veselého, ale člověku se to minimálně jednou denně dostane do hlavy, zažili jsme toho spolu hrozně moc, je to složité,“ přiznává Eva Samková.

