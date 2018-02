Na počest Raškova zlatého skoku vyjede na koleje speciální Raška expres

Pojmenovávat vlaky po významných osobnostech není nic neobvyklého, ale v případě Raška expresu půjde o výjimečnou událost. Pojede jenom v neděli z Prahy na Olympijský festival do Brna a zpátky a cestující v něm mimo jiné uslyší exkluzivní úryvky z nové Pohádky o Raškovi z dílny Českého rozhlasu. Právě 11. února to bude 50 let od historicky první zlaté medaile československého sportovce na zimních hrách. Praha 21:30 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Raška zpopularizoval skoky na lyžích, když vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Grenoblu 1968 | Foto: ČTK

„Rodiče mi říkali, že mě prvně postavili ve dvou letech. Já si to samozřejmě tak dalece nepamatuji, protože je to doba dávná. Otec, který byl velký sportovní fanda, i když sám sport nijak neprovozoval, nás vodil na taková místa, kde byly veliké návěje a do těch jsme skákali na lyžích, takže když někdo upadl, nikomu se nic nestalo. Padali jsme jako do peřin,“ vzpomíná v Pohádce o Raškovi na své skokanské začátky sám Jiří Raška.

Pro Radiožurnál vzpomíná i vnuk Jiřího Rašky Jan Mazoch: „Já jsem s ním nikdy nijak neřešil, co vyhrál nebo co dokázal. Ano, bavili jsme se o tom kolikrát, ale děda byl pro mě děda a já jsem ho nebral jako sportovní ikonu, i když moc dobře vím, že sportovní ikona pro Česko je.“

Bývalý skokan na lyžích bude cestovat Raška Expresem s rodinou. Ve vlaku bude možnost potkat i kajakáře Josefa Dostála či skokana na lyžích Dalibora Motejlka, který jako první v Grenoblu gratuloval Raškovi k jeho olympijskému zlatu. Cestu z Prahy do Brna zpříjemní soutěže o olympijskou čepici Raškovku a také už zmíněné exkluzivní ukázky nové verze Pohádky o Raškovi.

Raška Expres vyjíždí v neděli 11. února v půl deváté ráno ze stanice Praha hlavní nádraží a jede přímo až do centra Olympijského festivalu v Brně.