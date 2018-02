Na příští olympiádě to snad bude lepší, doufá po pádu v kvalifikaci Hopjáková

Jednadvacetiletá Hopjáková v první kvalifikační jízdě nepřekonala výjezd po startu. Ve druhé už náročný úvod zvládla, ale v polovině trati spadla. „Udělala jsem chybu, špatně sešlápla bouli před klopenkou a ta mě vytrestala. Flusla mě do klopenky, já už jsem nestihla zareagovat a v klopence mě prkno jakoby zamáčklo. Ohnul se mi tam kotník a narazilo se koleno,“ popsala snowboardistka.

Chvilku ležela na zemi a pobrekávala. „A začala řvát, ale spíš z toho šoku. Ono to docela bolelo," uvedla. Ze svahu ji odvezli na saních a po vyšetření se na závod vrátila o berlích a s dlahou. „Nemělo by to být nic vážného, jenom pohmožděné. Mám berle a na operaci to nevypadá, takže všechno v pořádku," doufá.

Přiznala, že z náročné olympijské trati s velkými skoky měla strach. „Bylo to pro mě šíleně náročné. Evropské poháry jsou fakt malé. I svěťáky teď stavěli docela malé, protože v Evropě moc nebyl sníh. Tohle je pro mě úplně šílené monstrum, které jsem v životě neviděla, a doufám, že ani v životě neuvidím," řekla Hopjáková.

Necelou hodinu po pádu, který doma vystrašil rodinu, už myslela na olympiádu v Pekingu 2022. „Na příští olympiádě doufám, že už budu líp připravená, hlavně psychicky. Zkusím to zajet líp," řekla Hopjáková, která své blízké uklidnila krátkým telefonátem.