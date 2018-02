Na Světovém poháru by se takový závod asi jel, říká o zrušeném závodě šéftrenér českých biatlonistů

Olympijské menu bylo ve středu dietnější, než jsme si přáli. Vytrvalostní závod biatlonistek rozhodčí kvůli větru přeložili na čtvrteční dopoledne českého času. „Zítra by měly být podmínky asi nejlepší, co tady zatím hlásili, tak uvidíme," řekl Radiožurnálu šéftrenér české reprezentace Ondřej Rybář. Pchjongčchang 19:43 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář na tréninku v Alpensia Biathlon Centre před zahájením zimních olympijských her. | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Pane trenére, jak jste přijal rozhodnutí o odkladu ženského vytrvalostního závodu?

Myslím, že obecně ho všichni přijali tak nějak pozitivně. Dnešní podmínky nejsou horší, než byly ty dny předtím, ale přicházejí takové poryvy. Je to nárazové, třeba minutku dvě fouká hodně, pak je to lepší. Pro individuální závod, ve kterém je střelba dost rozhodující, protože je za chybu trestná minuta, je to velmi špatné. Zítra by měly být podmínky asi nejlepší, co tady zatím hlásili, tak uvidíme.

Jury, tedy řekněme rozhodcovský nebo trenérský sbor, je zvlášť na mužský a na ženský závod. Vy jste tam nezasedal, ale mohl byste přiblížit, jak takové rozhodování obvykle vypadá?

Tady je to o něco lepší než na Světovém poháru, protože tam je tlak médií daleko větší. Myslím si, že na Světovém poháru by se takový závod jel, protože tlak televize je ohromný. Tady je to olympiáda, která je jednou za čtyři roky, a každý se snaží udržet podmínky co nejférovější. Proto i ta jury má trochu větší hlas. Je to o tom, že se sejde, aby se včas dopředu řeklo, jak to bude, aby si závodníci mohli včas přizpůsobit režim. Kontrolují, jaké byly podmínky v uplynulém čase a jaká je předpověď do budoucna v tom dnu. A podle toho se rozhodne.

Jak jste pracovali se závodnicemi, aby byly připravené na obě varianty?

To není zas tak složité, lidi jsou tu pořád připravení na závody. Pamatuju si, že v Soči se masový závod taky dlouho odkládal kvůli mlze. Dneska od sedmi začíná ženám trénink, takže si odjedou trénink, připraví se na zítřejší závod, a pojedou zítra.

Takže odtrénovat lze, ale na střelecky důležitý závod nebylo?

Teď jsme skončili trénink s klukama. U tréninku si můžete počkat. Je to o tom, že když přijde poryv větru, tak tam stojíte a tři čtvrtě minuty čekáte, než přestane foukat vítr, ve kterém se střílet nedá. Ale to je trénink, tam se dá počkat si na podmínky, které jsou snesitelné. V závodě čtyřicet vteřin čekat nemůžete.

Může to některým závodnícím ublížit v tom smyslu, že byly přichystané na určitý čas, den a teď to bude jinak?

To si nemyslím. Někomu to může pomoct, že si víc odpočine, ale všichni to mají stejné, všichni závodili předtím ve stejný den, takže si nemyslím, že by tohle bylo zásadní.

Vy ty předpovědi určitě bedlivě sledujete. Nemůže se ten program olympijských her narušit ještě víc?

Uvidíme, jak se to počasí vyvine, každopádně teď se má oteplit, má být přes týden trochu tepleji, takže to je první pozitivní zpráva. Uvidíme, jak bude zlobit ten vítr, protože ta předpověď se taky pořád mění. Ale teď by další dny měly být v pohodě.

Navíc závody jsou s výjimkou těch vytrvalostních, vždy jenom jeden závod za den, takže se asi nemusíme bát, že by se některé neodjely, protože by je nebylo kam vměstnat.

V tomhle případě si myslím, že prostor na posunutí tam určitě je. Nikdy člověk nemůže úplně říct, ale tady bych se toho nebál. Pokud nepřijde nějaká dloouhodobější fronta, kdy tu bude foukat, nebo nějaké podmínky, které by nebyly v souladu se závodem.

Něco podobného potkává alpské lyžaře, dokonce ještě ve větším rozsahu. Bavili jste se třeba s trenéry z jiných sportů?

U nás na Světovém poháru kolikrát podmínky taky nejsou úplně super. Bereme to, že jsme outdoorový sport. Sjezdoví lyžaři jsou na to asi zvyklejší, že jim závody ruší častěji. U nás to zas tolik nebývá. Viděli jsme ve Světovém poháru, v jakých podmínkách se kolikrát jede. Jak říkám, je to olympiáda, v tomhletom je to podle mě férové k závodníkům.

'Budeme se radovat z každého povedeného výsledku'

To, že nastane kolize s jinými sporty, třeba s běžeckým lyžováním, vás asi příliš netrápí. Nebo ano?

Myslím, že vůbec ne. My tady máme svoje závody a závodníka zajímá biatlon. Samozřejmě se rádi podíváme na ostatní, ale v tomhle případě se tím vůbec nezabýváme.

Pro práci realizačního a servisního týmu je to spíš k užitku, že budou dva závody vměstnány do jediného dne?

To se nedá říct. Dneska stejně kluci musejí testovat, aby připravili lyže na zítřek, a zítra to bude akorát trošku větší frmol mezi závody, ale na to jsou zvyklí.

A když se ještě dotkneme sportovní stránky věci – už jsme narazili na to, že u vytrvalostního závodu je velice důležitá střelba. Kolikrát Češi v minulosti právě v tomto závodě dokázali dosáhnout na velice dobrá umístění. Jaké jsou vaše vyhlídky tentokrát?

Úplně stejné, jako když jsme odjížděli na olympiádu – budeme se radovat z každého povedeného výsledku. Když to bude do desátého místa, je to paráda. Uvidíme, co ten závod přinese, protože kolikrát jsme v individuálním závodu dokázali strašně moc a kolikrát jsme v něm taky propadli.

Bavili jsme se o tom, že Ondřej Moravec možná až moc chtěl vyjet si ten závod s hromadným stratem, do kterého se kvalifikuje odsud z olympijských her 15 nejlepších podle výsledků, a že možná to byl důvod nepovedené stíhačky. Věříte, že se teď dokáže nachystat lépe?

Určitě věřím, že se dokáže nachystat, a vůbec se nezamýšlím nad startem na dalších závodech. Máme tady štafety, závodů je pořád dost a já doufám, že se Ondra dokáže soustředit na ten závod, který bude zítra.

Už máte jasno a můžete prozradit, kdo z Čechů nastoupí do čtvrtečního vytrvalostního závodu?

Ne, ve čtvrtek v 11 hodin musíme podávat skupiny, ještě jasno nemáme.

Stále je to rozhodování mezi Jaroslavem Soukupem a Adamem Václavíkem?

Přesně tak.

To zůstane stejné, i když je závod posunutý?

Tam se nic nemění, to už je dané. Akorát se budou znovu dávat skupiny, takže tam možná podle počasí změníme nasazení do skupin.