Na trénink s 'tatrankou' v puse. Speciální pomůcka biatlonistům otepluje vzduch

Na zimu jsou biatlonisté zvyklí, mají ji rádi, ale když je až příliš velký mráz, ani oni neodchází na trénink s velkým nadšením. Jenže start olympijských her se blíží, a čekat na teplejší dny prostě nejde. České závodnice si s mrazivými teplotami poradí díky tatrance, i když o tradiční oplatku tedy rozhodně nejde. Pchjongčchang 16:29 6. února 2018 Eva Puskarčíková se speciální pomůckou oteplující vzduch - říká se jí "tatranka"

V Pchjongčchangu mrzne, až praští. Z pití se během několika desítek minut udělá spíš ledová tříšť, přemrzlý sníh vrže biatlonistům pod lyžemi a nejen české závodnice, které už tu střílí na olympijské terče, jsou zabalené v šátcích.

Zní to zvláštně, ale biatlonistky mají při tréninku doslova plnou pusu. Ne, že by během tréninku stíhaly svačit nebo dokonce povečeřet, ale v ústech mají bílou šišatou trubičku.

„Říká se tomu ‚tatranka.‘ Nevím, jaký je přesný název, ale reguluje to teplotu vzduchu, který dýcháš. Vrazíš si to do pusy a přes takové destičky se ti to ohřívá, pak dýcháš teplejší vzduch,“ vysvětluje Veronika Zvařičová.

Na téhle tatrance si biatlonistky ani trochu nepochutnají, ale během studených, jihokorejských večerů je prostě kromě několika vrstev prádla bílý kus plastu dobrým pomocníkem.

„Zamezíme tomu, abychom si ledově spálily trubku nebo průdušky. Jsem na to docela háklivá, pak mě bolí v krku nebo jsem nemocná. Tímhle si to zjednodušuji, ale každé vyndávání a zandávání je docela problematické, přimrzá k tomu pusa,“ říká Eva Puskarčíková.

Pocitově minus padesát

Zatím se zdá, že by mohlo jít o skutečně zimní olympijské hry. Ve chvíli, kdy Češky opouští trénink, klesá teplota skoro k patnácti stupňům pod nulou, a to ještě podle některých teploměr šidí promrzlé reprezentantky.

„Pocitově je tak minus padesát. Nikdy jsem nebyla zimomřivý typ, ale tady mi to zatím moc nejde. Musím střílet s tlustšími rukavicemi, než jsem zvyklá, takže nemám takový cit na spoušť. A mám zatuhlé nohy, takže je těžké se rozhýbat do tréninku,“ říká Jessica Jislová.

Na adaptaci mají české biatlonistky čas do soboty, kdy se poprvé postaví na start. Jak úspěšní budou ve sprintu i v dalších závodech, můžete po celou dobu her poslouchat v přímých přenosech vysílání s názvem Radiožurnál – Olympijský speciál, které naladíte na intenetu, v DAB nebo v aplikaci iRadio. Vše o biatlonu v Pchjongčchangu naleznete i na našem serveru.