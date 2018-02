V neděli 22. února 1998 v 5.45 spal v Česku málokdo. Hokejový národ seděl před televizí a sledoval sportovní vrchol olympijských her v Naganu - finále hokejového turnaje století. Rána Petra Svobody o několik desítek minut později odstartovala celonárodní oslavy, které končily prezidentským přijetím celého týmu a obřím „mejdanem“ zlatých hokejistů s fanoušky na zaplněném Staroměstském náměstí. Jaký je osud hráčů z nejslavnějšího českého hokejového týmu? A co dělají lidé z realizačního týmu, kteří o Růžičku, Jágra, Haška a další pečovali? Podívejte se v přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz.

Po skončení hráčské kariéry se stal asistentem trenéra v plzeňském hokejovém klubu. Od roku 2014 je pak asistentem trenéra hokejového národního týmu. Na lavičku k sobě do reprezentace si ho přivedl jeho spoluhráč z Nagana Vladimír Růžička, zůstal jím ale i pod Vladimírem Vůjtkem a Josefem Jandačem.

Hokejový obránce, který strávil většinu kariéry v týmu NHL Buffalo Sabres, se už dnes hokeji prakticky nevěnuje. Za to je dobrý v bojových sportech. Jako jeden z mála Čechů získal černý pás v brazilském jiu jitsu. Na šrámy je zvyklý. Památnou ránu pod okem mu způsobil brankář Dominik Hašek po vítězném finále, když radostí odhodil svou hokejku přímo Šmehlíkovi do obličeje. Řízný bek také provozuje psí hotel.

Jiří Šlégr se během kariéry stal členem prestižního Triple Gold Club (získal Stanleyův pohár, zlatou medaili z olympijských her i mistrovství světa). Po jejím skončení se hráč, kterého mnoho lidí zná pod jeho hokejovou přezdívkou Guma, věnoval politice. Od roku 2006 je zastupitelem města Litvínova. Byl také poslancem za ČSSD. Později se stal zakládajícím členem a místopředsedou Paroubkova politického uskupení Národní socialisté - levice 21. století. Několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu. V roce 2013 se vzdal poslaneckého mandátu a v roce 2014 odešel i z hnutí Jiřího Paroubka. Nyní je předsedou představenstva HC Litvínov a od začátku roku 2018 také hlavním trenérem extraligového týmu. Jeho úkolem je především zachránit klub v nejvyšší soutěži. Litvínov se totiž momentálně nachází na poslední příčce tabulky.

Bývalý brankář Vsetína, Filadelfie nebo Los Angeles je trenérem hokejistů druholigového Hodonína. Dříve také neúspěšně podnikal. Ve Zlíně vedl minipivovar s restaurací, už po roce ho ale musel zavřít. Opravoval dům v Holešově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně, Čeladné a Prostějově. Nyní stojí před zlínským krajským soudem kvůli údajnému podvodu. Podle obžaloby si půjčoval peníze a objednával si práce, o kterých věděl, že je nebude schopen splatit.

Jasná jednička a určitě jeden z nejlepších brankářů všech dob (ne-li nejlepší) se po skončení hokejové kariéry věnuje byznysu. Ještě když chytal, zkoušel prorazit se sportovním oblečením pod značkou Dominátor, to se ale nepovedlo. Nyní prodává svůj energetický nápoj Smarty. Hokeji už se věnuje pouze v souvislosti se svou nadací v americkém Buffalu, kde strávil podstatnou část své kariéry. Jmenuje se Hasek’s Heroes a pomáhá hrát hokej i dětem ze sociálně slabších rodin.

Čeští hokejisté na olympiádě v Naganu oslavují gól do ruské sítě v základní skupině. | Zdroj: Profimedia

Hejduk zůstal po celou svou hráčskou kariéru v NHL i poté jako trenér mládeže věrný klubu Colorado Avalanche. I jeho synové hrají v klubu Colorado Thunderbirds, který právě Hejduk trénuje. Odchovanec Pardubic odehrál víc než tisíc zápasů v NHL. Patří mezi 29 hráčů nejslavnější ligy světa, kterým se to podařilo v jediném klubu. Za to ho Colorado Avalanche odměnilo vyřazením jeho čísla a vyvěšením dresu pod strop haly.

Druhý v historických tabulkách produktivity NHL, jeden z nejlepších světových hokejistů všech dob, jedna z největších osobností sportovního světa a hlavně: poslední vítěz hokejového turnaje století, který ještě profesionálně hraje hokej. To je Jaromír Jágr. V nejlepší hokejové soutěži na světě vystřídal celkem devět klubů a odehrál v základní části (zatím) 1733 zápasů, což ho řadí na třetí místo historických tabulek. Je nejlepším Evropanem v historii NHL a vedení soutěže ho zařadilo mezi 100 nejlepších hráčů stoleté historie ligy. Od roku 2008 do roku 2011 hrál také ruskou KHL za tým Avangard Omsk. Momentálně hraje druhou nejvyšší českou soutěž za tým Kladna, který od roku 2011 vlastní.

Robert Lang (47)

Žije v Kalifornii a podle svých slov dělá jen to, co ho baví. Hlavně chodí se syny na ryby. A investuje. Nabídky, aby se opět zapojil do hokejového života, odmítá. Údajně od konce kariéry ani nestál na bruslích.

David Moravec (44)

I po skončení profesionální kariéry zůstal David Moravec hokeji věrný. Nejprve pracoval jako manažer ženské hokejové reprezentace, poté byl trenérem ve Vítkovicích a nyní působí jako šeftrenér mládeže v Ostravě-Porubě. Je také členem týmu hokejových expertů České televize.

Pavel Patera (46)

V NHL toho Patera příliš neodehrál. Většinu kariéry strávil v mateřském Kladně, kde i nyní působí jako asistent trenéra A mužstva Miloslava Hořavy. Dříve působil i jako hlavní trenér A mužstva a předtím trénoval kladenský dorost.

Sraz hokejistů z Nagana po dvaceti letech: zleva Martin Ručinský, Robert Lang a Robert Reichel. | Zdroj: Český svaz ledního hokeje

Martin Procházka (45)

V současnosti působí jako hlavní trenér HC Řisuty, kam posílá hráče na rozehrání Kladno, a působí také jako trenér mládeže ve Slaném. Od roku 2017 je také hokejový expert České televize. V roce 2012 se účastnil soutěže StarDance... když hvězdy tančí. Obsadil druhé místo.

Robert Reichel (46)

Jako mnoho spoluhráčů z Nagana, i Robert Reichel ihned po skončení kariéry začal trénovat, a to v mateřském Litvínově. Momentálně působí jako trenér reprezentace do 17 let a litvínovské juniorky.