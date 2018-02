20 let od Nagana. Hokejisté zavzpomínali na 'turnaj století' i na trenéra Hlinku. Nechyběl Jágr ani Hašek

Se zlatými medailemi se tehdy měli fotit hráči jako Gretzky, Lindros nebo Bure. Vždyť vůbec poprvé hrála na olympiádě elita z NHL a zámořská média dokonce překřtila naganské zápasy na turnaj století. Všechny velké favority ale překvapil tým s Dominikem Haškem v brance, Jaromírem Jágrem v útoku a trenérem Ivanem Hlinkou na lavičce. Část týmu si společné chvilky připomněla v pondělí odpoledne v Síni slávy českého hokeje. Praha 19:00 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr a další hokejisté z Olympijských her v Naganu na autogramiádě | Zdroj: ČTK

Momenty bezprostředně po konci finálového zápasu s Ruskem jsou českým fanouškům dobře známé. Vymrštěná hokejka slavícího Dominika Haška trefí Richarda Šmehlíka do obličeje, ten svého krajana na oplátku svalí led, aby na něj celý tým v jásotu naskákal.

„S Ríšou jsme výborní kamarádi, spolu jsme toho spolu nesmírně mnoho v Buffalu prožili. Je sranda, že kdykoliv se sejdeme a tenhle moment vidíme, tak se tomu vždycky zasmějeme. Navíc Ríša dnes pod tím okem už žádný šrám nemá,“ vzpomínal pro Radiožurnál Dominik Hašek.

Mezi sedmnáctkou tehdejších reprezentantů, kteří se na slavnostním odpoledni v Galerii Harfa sešli, nechyběl ani jediný aktivní hráč Jaromír Jágr.

„Člověk si na to vzpomene, protože se o tom hodně mluví. Nazývá se to turnaj století, poprvé po dlouhé době se sešli profesionálové během sezony a na olympiádě. Nejlepší proti nejlepším. Nikdo nás nepasoval na medaili a nám se to povedlo,“ řekl na autogramiádě novinářům Jágr.

Majitel a opět i hráč Kladna sice nestihl úvodní ceremoniál, ale setkání si nenechal ujít a stejně jako ostatní potěšil dlouhé řady fanoušků autogramy.

Hrdinové z Nagana v pondělí také položili květiny u hrobu hlavního trenéra úspěšného mužstva Ivana Hlinky na pražských Olšanských hřbitovech. V Síni slávy po přípitku s prezidentem Českého svazu ledního hokeje Tomášem Králem dostali na památku zlaté mince s Hlinkovým portrétem.

Martin Ručinský a Dominik Hašek s připomínkou Ivana Hlinky | Zdroj: ČTK

„On byl nejdůležitější. Byla to osobnost, ke které si nikdo nic nedovolil. On to nějakým způsobem zaštítil a díky němu se dostáhlo to, čeho se dosáhlo. Ivan byl neskutečný člověk, který miloval hokej,“ připomněl legendu českého hokeje Martin Straka.

Současný majitel, generální manažer i trenér Plzně si i díky Hlinkovi zahrál v Naganu v prestižní první formaci vedle Jaromíra Jágra a Vladimíra Růžičky.

Strůjci největšího úspěchu v dějinách českého hokeje se sešli naposledy v roce 2013 při 15. výročí na slavnostní vernisáži fotografií ve Veletržním paláci. Tehdy se zúčastnilo rovněž sedmnáct z třiadvaceti hráčů i velká část realizačního týmu.

Letošní jubileum si nechali ujít brankáři Dominik Hašek a Milan Hnilička, obránci František Kučera, Libor Procházka, Jiří Šlégr, Richard Šmehlík, Jaroslav Špaček a útočníci Martin Straka, Josef Beránek, Jiří Dopita, David Moravec, Pavel Patera, Martin Procházka, Robert Reichel, Robert Lang, Martin Ručinský a Jaromír Jágr.

Z realizačního týmu nechyběli trenér Slavomír Lener, asistent trenéra Vladimír Martinec, manažer výpravy František Černík, manažer týmu Stanislav Neveselý, tehdejší generální sekretář ČSLH Stanislav Šulc, maséři Pavel Křížek s Václavem Šaškem a kustod Jaroslav Maule. Omluvili se jen gólman Roman Čechmánek, obránci Roman Hamrlík, Petr Svoboda a forvardi Jan Čaloun, Milan Hejduk a Vladimír Růžička.