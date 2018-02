Nejtěžší zkouška v životě, ale zvládli jsme to, říká po olympijském finále hokejista Andronov

„Neuvěřitelný zápas, prostě neuvěřitelný. Opravdové finále. My jsme udělali chyby. Není možné po vstřeleném gólu vzápětí hned inkasovat, a dokonce hned dvakrát. Naštěstí jsme ale zvládli i to, že soupeř na konci převzal iniciativu,“ říkal po utkání se zlatou olympijskou medailí na krku obránce sborné Jegor Jakovlev.

A bylo to opravdu bláznivé zakončení turnaje. Rusové dvakrát vedli, ale houževnatí Němci dokázali pokaždé vyrovnat a tři minuty před třetí sirénou dokonce vedli. V poslední minutě, při vlastní oslabení a při power play Rusové vyrovnali a v prodloužení rozhodli o svém vítězství.

„Byla to nejtěžší zkouška v životě, ale zvládli jsme to. Byl to neskutečný zápas, pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsme to dokázali. Nerozumím tomu, co se stalo,“ kroutil hlavou Sergej Andronov.

Radost mu nezkazilo ani to, že po vítězství zněla halou olympijská, nikoli ruská hymna. Tohle téma ale rozebírat nechtěl, jen zakroutil hlavou a šel pryč.

Možná i proto odcházeli z ledu s větším úsměvem poražení. Němci totiž dosáhli ziskem stříbrných medailí na největší úspěch historie německého hokeje.

„Je to fakt neskutečné. První minuty po zápase jsme byli smutní, že jsme to takhle prohráli, ale už je to za námi a my máme stříbro. Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak řekneme, že není normální. Je to neuvěřitelné. Chceme tak pokračovat a doufám, že na mistrovství světa se nám to povede taky,“ předpovídá zářivou buducnost německému hokeji Dominik Kahun.

Rodák z Plané u Mariánských Lázní dal dokonce ve finále Rusům gól, když vyrovnával na 2:2. Stále má vedle německého i české občanství, ale při pohledu na stříbrnou olympijskou medaili přiznává, že nikdy neuvažoval, že by za český tým někdy nastoupil.

„Ani ne. Od pěti let jsem byl v Německu a tam jsem hrál celou kariéru, takže jsem o tom nepřemýšlel,“ říká Kahun, který zanechal v bláznivém olympijském finále českou stopu.