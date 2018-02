Němečtí sdruženáři ovládli závod na velkém můstku a mají všechny tři medaile, Portyk skončil 19.

Němečtí sdruženáři si rozebrali všechny olympijské medaile v závodu na velkém můstku. Zvítězil úřadující mistr světa Johannes Rydzek před Fabianem Riesslem a Ericem Frenzelem, jenž před šesti dny na hrách v Pchjongčchangu získal zlato ze středního můstku. Nejlepším z kvarteta Čechů byl devatenáctý Tomáš Portyk. Pchjongčchang 14:33 20. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:56 20. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí sdruženáři Eric Frenzel, Johannes Rydzek a Fabian Riessle. | Foto: Kirsty Wigglesworth | Zdroj: AP

Silná německá trojice se po skoku seřadila od čtvrtého do šestého místa a na vedoucího Japonce Akita Watabeho ztrácela od 24 do 34 vteřin. Závod rozhodli Němci v závěrečném stoupání desetikilometrového běhu, stačil jim pouze Nor Jarl Magnus Riiber, ale ve finiši je o kompletní stupně vítězů nepřipravil. Nejlepší skokan dne Watabe doběhl pátý.

Na 26. místě skončil Miroslav Dvořák a oproti závodu na středním můstku si pohoršil o pět příček. Ondřej Pažout byl 37., Lukáš Daněk o dalších devět míst za ním.

Německým sdruženářům se podařilo dobýt kompletní pódium podruhé v olympijské historii. Na hrách v Innsbrucku v roce 1976 se seřadili Ulrich Wehling, Urban Hettich a Konrad Winkler, přičemž první a třetí tehdy reprezentovali NDR.

Rydzek, Frenzel a Riessle na ně v úterý navázali a i jejich zásluhou Německo soupeří s Norskem o pozici nejúspěšnější výpravy na hrách v Koreji. Obě mají po 11 zlatých medailích, Němci zatím v celkovém součtu vybojovali o šest cenných kovů méně.

Severská kombinace (velký můstek/10 km):

1. Rydzek 23:52,5, 2. Riessle -0,4, 3. Frenzel (všichni Něm.) -0,8, 4. Riiber (Nor.) -2,8, 5. A. Watabe (Jap.) -12,5, 6. Hirvonen (Fin.) -22,1, 7. Geiger (Něm.) -50,1, 8. Denifl -1:02,1, 9. Klapfer (oba Rak.) - 1:22,8, 10. Graabak (Nor.) -1:24,8, ...19. Portyk -2:02,4, 26. Dvořák -3:06,8, 37. Pažout -3:54,9, 46. Daněk (všichni ČR) -6:44,6.