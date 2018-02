'Nevím, jestli jsem takovou zimu na bobech někdy zažil,' komentuje dvacetistupňové mrazy bobista Dvořák

Po hokejistech a biatlonistech jsou nejpočetnější výpravou v českém týmu na olympijských hrách. Řeč je o českých bobistech, kteří zatím nabírají sílu před startem, který je čeká až za několik dnů. A k tomu aby sílu nabrali, potřebují i pořádně jíst. Svým apetitem, ale pořadatele nezaskočili. Pchjongčchang 22:44 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek a Jan Šindelář. | Foto: Michaela Říhová

„Myslím, že jsou na to zvyklí. My bobisti toho prostě sníme hodně. Máme těžké tréninky v posilovně a potom musíme ten výdej kompenzovat tím, že hodně jíme. Na to je ta jídelna super, můžeme tam do sebe ládovat úplně všechno,“ usmívá se Dominik Dvořák.

Když se takových stokilových pořízků dostaví do jídelny v olympijské vesnice víc, mají se kuchaři co ohánět, aby doplňovali stravovací boxy. Výhodou ale pro organizátory je, že bobisti nejsou vybíraví a velmi rádi ochutnají i speciality korejské kuchyně.

Zkušenosti ale získávají čeští bobisti v Jižní Koreji i jinde než v jídelně. Pro závod na olympijských hrách si přivezli pro své boby nové nože, které měly zrychlit jízdu pro měkčím ledě při vyšších teplotách, Jenže hned při prvním tréninku je zaskočil třeskutý mráz.

„Nečekali jsme, že tady bude až takový mráz. První den tréninku tady bylo snad dvacet stupňů pod nulou, což byl fakt extrém. Nevím, jestli jsem takovou zimu na bobech někdy zažil. Ty nože jsou ale mezinárodní standard, který by měl dobře fungovat i při těch desítkách stupňů pod nulou,“ věří Dominik Dvořák.

Času na vyzkoušení má relativně dost. V závodu dvoubobů se budou rozdělovat medaile 19. února, čtyřboby pojedou finálové jízdy až poslední soutěžní den olympijských her, tedy 25. února.