Stejně jako Češi? Tenista Rojer je čtvrtým nakaženým Nizozemcem, letěli stejným letadlem

Podle nizozemských médií byl devětatřicetiletý Rojer ve stejném letadle do Tokia jako jeho tři kolegové, kteří o olympijské soutěže už dříve přišli.

Skifař Finn Florijn musel odstoupit z regaty po rozjížďce, dalšími jsou skateboardistka Candy Jacobsová a taekwondistka Reshmie Ooginková.

„Bohužel mi dnes ráno lékař zavolal, že můj test je pozitivní. Nevím, co na to říct, je mi to hrozně líto. Netuším, jak k tomu došlo,“ řekl Rojer, dvojnásobný grandslamový vítěz a majitel 29 titulů ze čtyřhry na okruhu ATP.

S Koolhofem byli osmým nasazeným párem, bez boje prošli do čtvrtfinále na jejich úkor Novozélanďané Marcus Daniell a Michael Venus. V Tokiu chtěl Rojer hrát i mix s Kiki Bertensovou. Celkem mají Nizozemci ve výpravě šest členů nakažených covidem-19.