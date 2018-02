Nizozemský kouč Erbanové: Karolína byla jako ferrari s vypuštěnými pneumatikami

Velkou zásluhu na zisku bronzové medaile rychlobruslařky Karolíny Erbanové na olympijských hrách v Pchjongčchangu má její nizozemský kouč Dennis van der Gun, pod jehož vedením se druhou sezonu připravuje. Devětatřicetiletý trenér byl také první osobou, s kterou se česká reprezentantka přímo na oválu těšila z životního úspěchu. Pchjongčchang 18:58 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Erbanová v tréninku se svými nizozemskými soupeřkami i kolegyněmi | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

„Jestli je dnešní výsledek pro Karolínu satisfakce? Ano, přesně tak," řekl novinářům Van der Gun. „Pro ni je to velká odměna. Na medaili se hodně soustředila. Když jsme byli v lednu na mistrovství Evropy, možná byla soustředěná až moc. Takže jsem ji musel trochu uklidňovat. Říkal jsem jí, aby se soustředila na bruslení a nemyslela tolik na medaili, nebo to nedopadne. Zvládla to perfektně. Dnešek je cool!" radoval se Van der Gun, který Erbanovou přímo v závodech na ovále nevede. Jeho roli zaujímá reprezentační kouč Petr Novák.

Van der Gun je však v Koreji s nizozemskou výpravou, s níž Erbanová v dějišti her trénuje. „Celou sezonu je v našem týmu. Mají ji tam rádi," řekl kouč, který působí v týmu AfterPay, jehož je Erbanová členkou. „Karolína je opravdická profesionálka. Mám s ní velmi dobrý vztah. Její mentalitu vidíte, při závodech to tam prostě dává. Má zabijácký instinkt," ocenil svou svěřenkyni.

Erbanová žije a trénuje v Nizozemsku již čtvrtou sezonu, nejprve však byla součástí týmu Continu a připravovala se pod vedením trojnásobné olympijské šampionky Marianne Timmerové. „Mentálně byla velmi dobře připravená. Přestěhovala se do Holandska, do jiné země, investovala do toho hodně energie. Život prostě někdy změny přináší a ona je zvládla skvěle," řekl.

Van der Gunův přínos ocenila i sama Erbanová. „Poslední dva roky se mnou žije neuvěřitelně. Líbí se mi, jak sport boří bariéry. Olympiáda je o zemích. Země mezi sebou soutěží, kdo bude mít více medailí. Pro mě je to velký osobní příběh, on mi to přeje neuvěřitelně. Prošli jsme věcmi spolu, já se v tom nizozemském týmu cítím jako doma. Oni nosí oranžovou, já ne, ale trošku oranžová jsem," řekla.

Van der Gun věří, že v budoucnosti bude česká rychlobruslařka ještě lepší. „Není zase tak stará. Myslím, že se může zlepšit, když změníme trénink směrem ke kiláku. Je velmi atletická, hodně silná. Technicky může být lepší. Před dvěma lety, když jsem ji viděl, měl jsem pocit, že jsem dostal ferrari s vypuštěnými pneumatikami. Měla hodně energie, ale neměla na to kola. Změnili jsme techniku, abychom tu energii dostali na led," dodal Van der Gun.