Znak boha Týra i runa boje. Norští lyžaři mají na svetrech symbol, který používají neonacisté

Oslo 15:31 31. ledna 2018
Norské lyžařské svetry s kontroverzní runou | Zdroj: http://daleofnorway.de

Svetry jsou součástí výbavy alpských lyžařů, která se nese v duchu vikingské kultury. Ta v posledních letech v zemi zažívá svůj velký návrat. Ústředním tématem týmových dresů je „útočící Viking“, a to je taky přezdívka norských alpských lyžařů.

Runa zvaná Teiwaz odkazuje na severského boha Týra. Ten byl pro staré Seveřany bohem síly, boje, bouře i plodnosti. Samotná runa pak vypadá jako šipka směřující nahoru.

Ve 30. letech minulého století ovšem symbol připomínající oštěp začal používat nacistický vůdce Adolf Hitler a znak vešel ve známost jako „runa boje“. Stal se emblémem Hitlerovy školy pro velitele, kterou navštěvovali prominentní nacisté v Německu.

Některé neonacistické skupiny - například Severské hnutí odporu - runu používají jako svůj symbol. Jeho členové jsou aktivní jak v Norsku, tak i ve Švédsku. Minulý rok zorganizovali několik protestních akcí před synagogami a na náměstích norských i švédských měst.

Lyžaři mají na výběr

Obchodníci nejsou úplně jednotní v tom, jestli svetry s těmito motivy prodávat, nebo ne. Například manažerka z velkoobchodu House of Yorn má podle deníku New York Times k oblečení výhrady a bojí se, aby si neonacisté na demonstrace neoblékali svetry norských lyžařů. Značka oblečení „Dale of Norway“ ale svetry stáhnout nechce.

Norští alpští lyžaři mají na výběr. Můžou si totiž vzít ještě jiný univerzální svetr norské olympijské výpravy. Na něm zmiňované runy už nejsou. Sjezdař Jonathan Nordbotten si podle New York Times svetr s kontroverzními runami brát nebude a podobný přístup prý mají i další jeho kolegové z týmu.