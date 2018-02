OBRAZEM: Třetí den korejské olympiády přinesl Krčmářovo stříbro i zrušené disciplíny kvůli větru

Třetí den olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu přinesl opět medailovou radost. Na sobotní bronz Veroniky Vítkové navázal stříbrem Michal Krčmář. Snowboardistka Šárka Pančochová postoupila do finále, aniž by musela nastoupit do kvalifikace.

Pchjongčchang 20:09 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít