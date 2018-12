Testy vzorků z olympiády v Londýně odhalily doping u vzpěračů. Hříšníkem je i šampion Torochtij

Mezinárodní federace IWF oznámila pět pozitivních dopingových nálezů. Jedná se o vzorky vzpěračů z Letních olympijských her 2012 v Londýně. Jedním z nich je i olympijský vítěz do 105 kg Ukrajinec Alexej Torochtij, či šampion z olympijských her v Rio de Janeiru 2016 Ruslan Nurudinov.

