Je to obrovský úspěch, ale chci makat dál, ujistila Vondroušová po postupu přes Ósakaovou

Byl to nejen překvapivý výsledek, ale i průběh. Markéta Vondroušová povolila světové dvojce a domácí hvězdě Naomi Ósakaové pouze pět gamů a po hodině a osmi minutách postoupila do čtvrtfinále olympijského turnaje. „Je to obrovský úspěch, ale nechci usnout na vavřínech. Chci makat dál,“ řekla Radiožurnálu Vondroušová, která vyhrála po setech 6:1, 6:4. Tokio 8:42 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naomi Ósakaová (vlevo) gratuluje Markétě Vondroušové k vítězství | Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW | Zdroj: Reuters

Z pohledu diváka vypadalo utkání až jednoznačně, jak jste to vnímala vy na kurtu?

První set jednoznačný byl, ale hned ve druhém gamu měla brejkboly, takže se to mohlo klidně hned zkomplikovat. Skóre bylo hladké, ale zas tak snadné to nebylo. Věděla jsem, že se pak zvedne a nebude to chtít dát zadarmo, což se také stalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Markétou Vondroušovou mluvil po výhře nad Naomi Ósakaovou reportér František Kuna

Vstup do druhého setu skutečně vyšel lépe soupeřce, Ósakaová se ujala vedení 2:0. Pak jste ale vývoj otočila a nakonec proměnila třetí mečbol za stavu 5:4 při podání Japonky.

Tahaly jsme se o každý game, bylo to hrozně těžké. Věřila jsem, že ji zlomím za stavu 5:4, protože pak by to bylo složité, ještě jak jsem nevyužila dva mečboly. Každopádně jsem ráda, jak to dopadlo, hrála jsem dobře.

Kdy vám bylo v utkání nejhůř? Byl vůbec takový moment?

Nejhůř mi bylo, právě když jsem neproměnila první dva mečboly, mohla jsem do toho jít víc. Kdybych ten game prohrála, tak bych si to vyčítala. Naštěstí jsem ale ještě zabojovala a uhrála to.

Jste ve čtvrtfinále olympijského turnaje, honí se vám hlavou už nějaké představy, že byste třeba ještě vylepšila výsledek z Roland Garros 2019, kde jste dokráčela až do finále?

Bylo by to krásné, ale teď se chci soustředit na každý zápas. Je to obrovský úspěch, ale nechci usnout na vavřínech. Chci makat dál.