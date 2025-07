Kejval: Olympiáda změnila život Pařížanu k lepšímu. Milano by mělo být ve stejném duchu

6. února 2026 odstartuje v Itálii zimní olympiáda a organizátoři by rádi navázali na úspěchy posledních letních her v Paříži. Nedávná zpráva pořadatelů rok po uskutečnění této gigantické sportovní akce totiž přinesla pozitivní výsledky nejen ve sportovních oblastech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si pohled Jiřího Kejvala na organizaci následujících olympijských her v Itálii

„Dlouho nebyla tak krásná a dobře vnímaná olympiáda jako ta v Paříži. Nejenom ze zahraničí a samotnými účastníky her, ale především samotnými Francouzi a obyvateli Paříže,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a poukazuje na konkrétní oblasti, ve kterých se Paříž jako město díky pořádání olympijských her zlepšila.

„Mají dnes podstatně čistější Seinu. Hodně se vylepšil život lidí na vozíčku, kdy byl v rámci paralympiády zásadním způsobem předělán systém metra. Zlepšil se i život v odlehlejších lokalitách. Třeba Saint Denis, kde byla olympijská vesnice. Teď je tam dostupné bydlení pro Pařížany,“ vypočítává Kejval s tím, že drtivá většina sportovišť i po roce nadále plní svůj účel.

Také uvedl, že na rozdíl od olympiády v Riu v roce 2016, po které zbyly stamilionové dluhy, přinesla organizace her v Paříži 76 milionů dolarů do plusu. Ve stejném duchu by Kejval jako člen MOV chtěl pokračovat i na nadcházejících zimních hrách v Itálii.

„Práce je v takovém italském stylu, hodně věcí je nechaných na poslední chvíli. Ale italští kolegové tvrdí, že nemusíme mít žádné strachy. Není obava, že nějaké sportoviště nebylo včas a dobře připravené,“ doplňuje Kejval.

FOTO: Pořadatelé olympijských her odhalili medaile pro Milán a Cortinu. Zaujmou jedinečným designem Číst článek

Třeba hlavní hokejový stadion už je téměř připravený, led na něm ale bude až v prosinci. Dráha pro bobisty i sáňkaře v Cortině už má za sebou první testovací závody, stejně jako skokanský můstek ve Val di Fiemme. Vzdálenost mezi sportovišti je jedním z kritizovaných témat her v roce 2026.



„Pro ten duch her je to naprosto klíčové. Máte jednu olympijskou vesnici, kde sportovci fungují jako tým a vzájemně se podporují. To je věc, která tam bude chybět. Je to dáno na oltář věcí, že se snažíme využít sportoviště, která už jsou postavená a nemusí se zbytečně stavět nová,“ vysvětluje Kejval.

Šance pro Ledeckou?

Zásadní téma pro české fanoušky je ale jasné. Bude upraven program, aby mohla Ester Ledecká startovat jak na lyžích, tak na snowboardu?



Ledecká řeší olympijské dilema. Kvůli kolizi termínů nemůže závodit na snowboardu i ve sjezdu na lyžích Číst článek

„Ta pravděpodobnost, že se nám podaří změna není vysoká. Ale není nulová. A dokud nějaká existuje, tak se musíme snažit. Mezinárodní lyžařská federace, konkrétně její předseda, je na naší straně. Dokonce se vyjádřil, že pokud se to nepodaří, tak to bude ostuda mezinárodního sportovního prostředí,“ doplnil Jiří Kejval s tím, že jednání se vedou také s MOV.

Televizní vysílatelé se změnou programu problém nemají. V září se koná další jednání organizačního výboru her a Kejval je členem koordinační komise. Toto téma by tedy mělo být jedním z projednávaných.