Fanoušci jsou další motor, říkal před odletem do Tokia kanoista Fuksa. Nakonec se obavy potvrdily

Japonská vláda prodloužila nouzový stav až do 22. srpna, platit tedy bude po celou dobu olympijských her.

„Je to pro mě velké překvapení. Trochu mě to otrávilo, protože jsem byl minulý týden jsem byl v Lausanne a mluvil jsem s předsedou Thomasem Bachem a ten měl naopak pocit, že by se dal počet diváků navýšit,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport předseda ČOV Jiří Kejval, který zatím neví jestli se jako člen MOV dostane alespoň na slavnostní zahájení.

„Ještě uvidíme, protože jsme mezitím dostali nějaké nepotvrzené zprávy, že bude omezovaná i účast sportovců při zahájení, tak uvidíme, jak to bude vypadat,“ dodal Kejval.

Pro sportovce nejsou prázdné stadiony ničím novým, kvůli protikoronavirovým opatřením závodí bez diváků víc než rok.

Budou chybět, shodují se

I tak je ale jejich neúčast na hrách mrzí. Třeba kanoista Martin Fuksa se těšil alespoň na japonské přátele.

„Hlavně jsem se těšil na to, že až bude posledních 200 metrů závodu, kdy to strašně bolí. Fanoušci jsou další motor, co nás žene dopředu. Na druhou stranu, na kanoistiku tolik diváků nechodí, takže my jsme na to docela zvyklí,“ řekl Martin Fuksa před odletem do Tokia.

V Japonsku už pár dní trénuje jeden z kandidátů na medaili vodní slalomář Jiří Prskavec. V prosinci ještě nevěděl, jestli budou olympijské hry bez diváků.

„Kdyby hry bez diváků byly, tak si člověk na startu musí představit miliony diváků, který sedí za obrazovkami a moc nám to přejí a fandí svým favoritům. V nejhorším pojedu pro tyto lidi, protože jsou stejně důležití, jako ti na té trati. Bylo by samozřejmě škoda ztratit diváckou kulisu přímo v areálu.“ Říkal před zhruba sedmi měsíci kajakář Jiří Prskavec.

To australský tenista Nick Kyrgios se dokonce kvůli tomu účasti v Tokiu vzdal, na svém Instagramu napsal, že před prázdným hledištěm hrát nechce.

Jistá není ještě ani účast světové jedničky Srba Novaka Djokoviče - nejlepší tenista současnosti už dříve řekl, že pokud by se mělo hrát bez diváků, svou účast ještě promyslí.