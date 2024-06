Potřetí v historii se na letní olympiádu nepodívají české kolektivní sporty, poslední šanci měly ragbistky

Semifinálová porážka znamenala jak konec nadějí českých ragbistek, tak i českých kolektivů obecně. Na letní olympiádě budou národní týmy chybět potřetí v samostatné historii, po hrách v Riu de Janeiru před osmi lety a v Atlantě o dvacet let dřív.

Poslední letní hry v Tokiu si zahráli čeští basketbalisté, kteří se do Japonska probojovali díky vítězství v kvalifikačním turnaji, na kterém porazili silné výběry Kanady a Řecka. Úspěch to byl takový, že se rozehrávač Tomáše Satoranský dokonce stal vlajkonošem české výpravy na zahajovacím ceremoniálu.

„To byl opravdu zážitek. Překvapilo mě, jak je to velkolepé. Jen škoda, že na místě nebyli nejsou fanoušci. Člověk by to poté atmosféru vnímal lépe. Ale byla to velká pocta,“ říká rozehrávač Barcelony.

Čeští vlajkonoši v Tokiu - tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský

Basketbalisté nakonec v Tokiu skončili devátí. Úspěšnější byly v minulosti české basketbalistky, které na olympiádě reprezentovaly třikrát za sebou a nejlépe pátým místem v Aténách 2004.

Na hrách v Sydney 2000 se představili čeští fotbalisté. Vicemistři Evropy do 21 let ale z turnaje odjel po vyřazení ze skupiny zklamaný. Právě z fotbalu si Češi, potažmo Čechoslováci, odvezli v roce 1980 jediné kolektivní zlato z letní olympiády.

„Nejtěžší byla kvalifikace, na olympiádě ani některé týmy nebyly, protože jsme je vyřadili. A vlastně některé státy ten rok hry bojkotovali. Ale pro mě tam byl tam celej svět, to už mi nikdo nevymluví,“ vzpomínal při čtyřicetiletém výročí zisku zlata tehdejší kanonýr národního týmu Ladislav Vízek.

Cesta za zlatem

Do Moskvy se Čechoslováci dostali po výhrách nad Bulharskem, Maďarskem a Polskem. Na samotném turnaji pak porazili v play-off bez inkasované branky postupně Kubu, Jugoslávii a ve finále NDR. Tomu už ale na začátku srpna bude 44 let.

„A ještě se načekáme. Nenapadá mě nikdo, kdo by se tam mohl dostat, v basketbale nebo házené je to těžké. Já se zlata asi už nedožiju, tak ještě abychom 40 let nečekali,“ obává se zlatý olympijský vítěz z Moskvy 1980, fotbalista Ladislav Vízek.

Šanci na jakoukoliv další kolektivní medaili z letních her budou mít čeští sportovci nejdříve v Los Angeles za čtyři roky.

