Každý den čerstvý chleba. V Českém domě v Koreji vyroste pekárna pro české a slovenské olympioniky

Jedním z lákadel českého olympijského domu bývá na hrách tradičně plzeňské pivo. Potkávají se u něj funkcionáři, fanoušci a taky sportovci, kteří už mají své závody za sebou. V Pchjongčchangu se budou moct zakousnout i do další domácí pochutiny - Karla, speciálního olympijského chleba. Praha 17:40 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Vavřinec Hradilek, hokejista Tomáš Kundrátek, běžkyně na lyžích Kateřina Beroušková a hokejista Jakub Nakládal představují chleba Karel, který se bude péct na olympijských hrách. | Zdroj: Český olympijský výbor

„Jsem chlebem odkojený a deset let, co jezdím po závodech, mi vždycky v cizině hodně chybí. A myslím, že to tak často mají i ostatní sportovci," řekl jeden z autorů myšlenky, vodní slalomář a stříbrný kajakář z londýnské olympiády Vavřinec Hradilek.

„Asi nemůžeme mluvit o tom, že český chleba pomůže sportovcům k medailím, ale je to o tom, aby se cítili dobře a aby se mohli zakousnout do pravého českého chleba, když budou mít chuť. A bude jim to umožněno tím, že se bude péct rovnou na místě, což je podle mě unikátní,“ řekl Radiožurnálu Hradilek.

Nejmladší české olympioničce v Pchjongčchangu je sedmnáct, historické rekordmany ale věkově převyšuje Číst článek

U vzniku myšlenky stál i předseda olympijského výboru Jiří Kejval. „Výkon se skládá z obrovského tréninku a zátěže, ale i z detailů. A rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je malinký. Chceme, aby se sportovci cítili na olympiádě jako doma. Od Ria vozíme olympionikům matrace a nyní jsme zjistili, že korejský chleba se konzistencí chlebu nepodobá, proto jsme o tom přemýšleli," vysvětlil Kejval.

„Je výborný. Je čerstvoučký, takže výborný. Je to super myšlenka. Když jsem byl v Americe nebo třeba teď v Rusku, tak tam je pečivo jiné a člověk vždycky hodně shání dobré pečivo,“ popisoval Radiožurnálu hokejista Jakub Nakládal, který ochutnal chléb mezi prvními.

Jakub Nakládal a další reprezentanti budou mít čerstvý kvasnicový chléb, a k tomu marmeládu a med na stole v Pchjongčchangu každý den. Pekárna a tuna mouky cestovaly po moři do Koreje dva a půl měsíce. Pecny budou vznikat v Českém domě pod dohledem pekařů ze Sušice.

„Každý den napečeme přibližně osmdesát bochníků," prozradil Karel Rendl, jemuž budou v Koreji pomáhat další dva pekaři včetně syna. Část produkce bude odebírat i Slovenský dům.

Z tuny mouky z jižních Čech připraví pekaři v Koreji kolem 80 bochníku denně, a to i v bezlepkové variantě. Čeští reprezentanti se mohou těšit na rozvoz, který navíc bude mířit i do Slovenského domu. Jestli si sportovci budou mít na čem pochutnávat, můžete vyzkoušet i vy, chléb Karel bude provoňovat olympijské festivaly v Brně a Ostravě.