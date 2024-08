Spor o gymnastický bronz pokračuje. Soud zamítl odvolání Američanů, medaile nadále patří Rumunce

Počet fanoušků z Česka je zklamání, myslí si šéf ČOV Kejval. Pochvaluje si ale atmosféru olympijské Paříže

„Nikdy v životě jsem nevěřil, že by mohla být takhle obrovská atmosféra na šermířských závodech, měl jsem to za komorní sport. A najednou to tam vypadalo jako na Bayernu,“ vzpomíná Jiří Kejval.