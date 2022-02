‚Až mám husí kůži.’ Slovenští hokejisté stále nemohou uvěřit, že budou bojovat o olympijské medaile

Chtěli zopakovat olympijský zázrak z roku 1980, ale na hrách v Pekingu předčasně končí. Hokejisty Spojených států senzačně vyřadil tým Slovenska s řadou hráčů z české extraligy. Slováci porazili Spojené státy 3:2 po samostatných nájezdech a po dvanácti letech postoupili do semifinále olympijského turnaje. Peking 14:43 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Slovenska se radují po postupu do semifinále olympijského turnaje | Zdroj: Reuters

Čeští hokejisté sice odlétají z olympijských her brzy, ale česká extraliga bude mít v závěru turnaje bohaté zastoupení.

Postarali se o to Slováci, kteří mají v Pekingu 10 hráčů z české nejvyšší soutěže, většina z nich byla u senzačního čtvrtfinálového postupu přes favorizované Spojené státy.

„Až mám husí kůži. Nedá se to popsat, je to úžasné, něco neskutečné, když se vám podaří vyhrát s takovým soupeřem a ještě čtvrtfinále a dostanete se do bojů o medaile. Před turnajem by to asi nikdo neřekl, ale opak je pravdou a my jdeme do semifinále a je to sen,“ řekl Radiožurnálu po utkání nejlepší střelec Slovenska na turnaji, sedmnáctiletý talent Juraj Slafkovský.

Slováci dlouho s nejlepším celkem turnaje po základních skupinách prohrávali. Vyrovnat na 2:2 se jim podařilo až v poslední minutě základní hrací doby při power play. O postupu do semifinále pak rozhodli v samostatných nájezdech

„Ještě si to stále neuvědomujeme a musel jsem se kluků ptát, jestli jdeme hrát o medaile. Dneska perfektní výkon Patrika, ten skvěle zachytal, klobouk dolů. Dnes jsme hráli jako jeden tým,“ vyzdvihl jeden z osmi hráčů české extraligy na soupisce Slovenska pro zápas se Spojenými státy, třinecký obránce Martin Marinčin, výkon brankáře Patrika Rybára.

Ten pochytal v zápase 33 střel soupeře a poradil si i se všemi samostatnými nájezdy Američanů.

„Snažil jsem se číst hráče, co asi tak budou dělat a dařilo se mi to. Asi byli nervózní, že jsou favoriti a musí to zlomit a my jim to překazili, tak jsme šťastní,“ těšilo po utkání Rybára.

Slovensko ale ještě nemuselo vítězstvím ve čtvrtfinále říct poslední slovo. Kromě výtečného brankáře a kvalitní obrany, má ve svém středu možná největší talent slovenského hokeje od dob Žigmunda Pálffyho.

Slafkovský proti Spojeným státům dal už svůj pátý gól na turnaji a a vede tabulku střelců. „Já tomu nevěřím, ale prostě se to děje a jsem za to rád. Věřím, že to bude pokračovat a budeme se snažit dál,“ slibuje před semifinále olympijského turnaje.