Vodní slalomáři už trénují v Tokiu, Japonci na poslední chvíli změnili kritizovanou trať

Olympijská trať pro vodní slalom, kterou takřka všichni závodníci kvůli její nevyzpytatelnosti kritizovali, se na poslední chvíli změnila. Pořadatelé ji pod vedením zástupců mezinárodní federace ICF několik dní před příjezdem závodníků upravili, takže bude spravedlivější. Čeští i ostatní vodní slalomáři si změny pochvalují, řekl při online setkání s novináři trenér Jiří Prskavec starší. Tokio 17:11 12. července 2021

V Tokiu bude obhajovat bronzovou medaili z Ria Prskavcův syn Jiří a jako úřadující mistr světa a vítěz nedávného závodu Světového poháru v Troji bude jedním z favoritů olympijského závodu. Ani jemu se původní trať po návštěvě na podzim 2019 nelíbila. Japonci do kanálu navrženého českým týmem Jaroslava Pollerta staršího a mladšího umístili až příliš mnoho překážek, čímž zvedli hladinu.

„Průtok je stejný, ale teče to pomaleji, než kdyby byla hladina nižší. Tohle je primární problém, že ta voda je zastavená a nemá kam téct. Není tam rychlost toho proudu. V tu chvíli si ta voda dělá, co chce. Teče si doprava, doleva, středem. Nikdy není stejná a to je ten kámen úrazu,“ líčil nejlepší český kajakář loni v létě.

Změny zkomplikovala koronavirová pandemie, kvůli které se Japonsko prakticky uzavřelo před cizinci. Čekalo se proto do poslední chvíle.

„ICF těsně před naším příjezdem učinila finální tuning. Po tom, co většina sportovců, kteří tu byli na podzim 2019, nebyla moc spokojená, několik dní před příjezdem proběhla úprava. Podle slov závodníků ty změny na trati byly úspěšné a trať je podstatně stabilnější, než byla, a i z vodáckého hlediska kvalitnější. To naši i zahraniční závodníci dost kvitovali,“ řekl Prskavec starší.

Všichni čtyři členové českého týmu ve vodním slalomu jsou v pořádku. Od 6. července, kdy přiletěli do Tokia, bydlí v karanténním hotelu vzdáleném dvacet minut jízdy od olympijského závodiště. „Spíme na samotkách. Jediný kontakt je při snídani a při večeři, kdy se můžeme sejít v jídelně. Na pokojích je zakázáno se navštěvovat i v rámci našeho týmu,“ přiblížil Prskavec starší.

Zákaz návštěv na pokojích mu nedává smysl vzhledem k tomu, že na závodišti tráví celý český tým čas pohromadě v jednom stanu. „Ale ta pravidla jsou takhle nastavená a nám nezbývá nic jiného než je dodržovat,“ poznamenal. Podivoval se také nad tím, že u kanálu se dokončuje tribuna pro 10 000 fanoušků, ačkoliv olympijské soutěže budou bez diváků.