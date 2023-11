Na nově představené olympijské kolekci dominuje státní vlajka. Inspiraci má ze sto let starých her

Česká kolekce pro nadcházející letní olympijské hry v Paříži 2024 se inspiruje oblečením československých olympioniků z her ve stejném městě před sto lety. Vedle tradiční červené, bílé a modré barvy je dominantou státní vlajka s nápisem CZE. Oblečení olympioniků pro hry v pondělí v Praze představil Český olympijský výbor (ČOV). Praha 22:26 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představení sportovní a fanouškovské kolekce Českého olympijského a paralympijského týmu pro hry v Paříž | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Snažíme se vrátit k poslední olympiádě v Paříži, která pro nás byla přelomová. V roce 1924 vybojoval Bedřich Šupčík ve šplhu na laně naše první zlato. Hledali jsme propojení a našli ho ve vlajce, kterou tehdy měli sportovci na prsou také,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Kolekce vznikla ve spolupráci ČOV s výrobcem Alpine Pro, přičemž obsahuje řadu produktů jako trička, mikiny, kalhoty, kraťasy či modré kloboučky. Nechybí ani batohy, ledvinka, poprvé od olympiády v Riu de Janeiro 2016 je součástí ručník.

Líbí se vám? Oblékněte se do nové olympijské kolekce i vy!

https://t.co/uQNpB6zpEv pic.twitter.com/HrMvm6ijzl — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 27, 2023

Vedle tradiční trikolory jsou k dispozici i další možnosti včetně černozlaté kombinace. Prodej začal v pondělí.

„Na tvorbě jsme spolupracovali se sportovci Kateřinou Neumannovou, Kristiinou Mäki, Lukášem Rohanem, Martinem Doktorem a Patrikem Jahodou,“ uvedla návrhářka Alpine Pro Veronika Paulenová.

Prezentaci kolekce ve WPP Kampusu v Praze sledoval olympijský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec, stříbrný medailista Lukáš Rohan.

Při představování byla i mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková nebo medailista z Evropských her ve sportovní střelbě Jiří Přívratský.

Nechyběli ani úspěšní handicapovaní sportovci, atletka Tereza Jakschová a veslař Tomáš Nevěčný. Paralympici se do přípravy kolekce zapojili vůbec poprvé, i když společné oblečení v minulosti nosili.

„Za mě je to krásné. Ještě když se to spojí se slovy, které zde pan Kejval řekl, a vsadí se to do historie, tak je to paráda,“ podotkla Horáčková.

Na spojení s tradicí byl hrdý i Prskavec. „Myslím, že je to super nápad. Jsem strašně rád, že tak činíme i třeba k Bedřichu Šupčíkovi, který byl náš první olympijský vítěz. Skoro mě mrzí, že nemáme motiv šplhu na laně, sedělo by to tam. Jsem ale strašně rád, že budeme mít podobné motivy, jako byly ty v roce 1924,“ doplnil olympijský vítěz z Tokia.

Odkaz na Tři mušketýry

Součástí české mise je také heslo „Jeden za všechny, všichni za Paříž“. Odkazuje na proslulé motto z románu Alexandera Dumase Tři mušketýři. Slogan je navíc variabilní k případným dalším vzkazům, kdy se slovo Paříž může měnit za jména sportovců.

„Čekáme povedenou olympiádu a konečně také bez omezení po letech ovlivněných covidem. Těšíme se. Chceme tam být všichni dohromady. Je to za posledních několik olympiád nejblíž, co to půjde, a věříme, že toho využijí i fanoušci,“ dodal Kejval.

Jeden za všechny, všichni v olympijském. Kolekce oblečení, která propojuje olympioniky, paralympioniky i sportovní fanoušky, je už nyní dostupná na prodejnách a e-shopu ALPINE PRO, partnera Českého olympijského i paralympijského týmu. pic.twitter.com/oHRH1lgWql — ALPINE PRO (@AlpineProcz) November 27, 2023

V přípravě je také i nástupová kolekce pro zahajovací ceremoniál. Tu připravuje návrhář Jan Černý, odhalení se plánuje na příští rok krátce před startem olympijských her.

Alpine Pro je oficiálním dodavatelem oblečení pro české olympioniky od roku 2009. Firma tehdy nahradila společnost Adidas, který spolupracoval s ČOV 37 let.

Čeští parasportovci pojedou do Paříže s vlajkou na hrudi!



Jak se vám nová paralympijská a olympijská kolekce líbí? Nám moc! #SPORTJEJENOMJEDEN@olympijskytym @AlpineProcz pic.twitter.com/guGpjbsSLH — Paralympijský tým ČR (@paralympicsCZ) November 27, 2023