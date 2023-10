Využijeme všechny přednosti Paříže. Olympiáda bude úspěchem, říká šéf organizačního výboru Estanguet

Šéfuje organizačnímu týmu celé pařížské olympiády, ale nezapomíná na své kořeny. Francouz Tony Estanguet je trojnásobným olympijským vítězem ve vodním slalomu, a tak byl mezi hosty finále Světového poháru na trati pro hry, které budou příští rok v Paříži. „Chceme velkolepé hry pro diváky. Využijeme všechny přednosti Paříže a olympiáda bude úspěchem,“ říká Estanguet v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Paříž 7:08 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tony Estanguet | Foto: Federico Pestellini / Panoramic | Zdroj: Reuters

Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na olympijské hry?

To je určitě moje první účast na hrách, bylo to v Sydney v roce 2000. Stát se olympionikem byl můj sen. A velmi dobře si pamatuji, když jsem vystoupil na olympijský stadion na zahajovací ceremoniál. Byl jsem tak ohromený, že jsem mohl být součástí této velké oslavy her... Myslím, že tenhle okamžik budu mít v paměti navždy.

Možná jste na to už odpověděl, ale přece jen. Co pro vás olympijské hry znamenají?

Je to nejuniverzálnější sportovní událost. Sportovci ze všech zemí a sportů jsou v jeden čas na jednom místě. To je velmi silné. Myslím, že díky hrám se můj život změnil, protože se mi rozšířily obzory, poznal jsem spoustu přátel z celého světa. A to díky sportu a olympijským hrám. Rozhodně je to jedinečná událost.

Co obnáší být šéfem organizačního výboru olympijských her? Co každý den řešíte a co všechno musíte zvládnout?

V první řadě je fantastické, že můžu být i nadále součástí her. Teď jsem výkonným prezidentem, mám na starosti celou realizaci. Mám kolem sebe velký tým, na Paříži 2024 teď pracují dva tisíce lidí.

Je to fantastické, protože jsem byl sportovec a můj život se díky hrám úplně změnil. A teď mám příležitost ovlivnit životy dalších lidí a to, co se odehraje v mé zemi, ve Francii. Jsem si jistý, že Francie má velký potenciál.

Jste trojnásobný olympijský vítěz. Teď máte myslet na to, co je důležité pro další sportovce. Jak se do toho promítají vaše zkušenosti?

Rozhodně je důležité, že jsem bývalý sportovec. Dbám na to, že tím nejdůležitějším je, aby sportovci z celého světa odjížděli s nezapomenutelným zážitkem. A to od příletu na letiště, přes dopravu, ubytování, stravu až po sportovní areál. Naší prioritou je zajistit, aby sportovci byli hvězdami her.

Sport jako druhá rodina

Máte vůbec ještě čas na kanoistiku? A jak často?

Moc ne. Ale můj syn pádluje, takže mám to štěstí, že mám každý měsíc čas na to, abych vyrazil na vodu. Pořád mě to baví.

Když se dívám na pádlování dnes, tak to ve mně vždycky vyvolá takový příjemný pocit, že bych chtěl vyjet na vodu. Ten sport miluju, je skvělý.

Sledujete světové závody alespoň v televizi?

Ano, trochu ano. Rád sleduji kanoistiku v televizi a sleduje ji i můj syn. Takže když mám čas, díváme se. Trochu jsem sledoval třeba letošní mistrovství světa v Londýně. A dnes mám možnost být součástí Světového poháru, takže jsem stále s tímto sportem ve spojení. Je to moje druhá rodina.

Jaké budou pařížské olympijské hry z pohledu sportovců?

Myslím, že budou překvapením. Hodně jsme inovovali. Například to bude poprvé, co to budou genderově rovné hry. Také to bude poprvé, co bude zahajovací ceremoniál přímo v Paříži. A rovněž budeme propojovat sport a kulturu, to je velmi důležité. Jsem si jistý, že tuto rozdílnost sportovci pocítí. A to je pro nás důležité.

A pro diváky?

Přejeme si, aby to byly z pohledu diváků velkolepé hry. Zapojili jsme všechny přednosti Paříže a Francie. Bude to jedinečné. Nejenže uvidí nejlepší sportovce světa, ale také zažijí to nejlepší, co může nabídnout samotná Francie.

Je něco, čeho se obáváte? Třeba z oblasti bezpečnosti?

Je tolik věcí, které si člověk ani nedokáže představit. Je to pro mě velmi náročné, každý den mám tolik věcí k řešení.

Například budeme vydávat třináct milionů jídel. Dorazí miliony lidí, které je potřeba ubytovat a dopravit na místo konání. Takže doprava a bezpečnost jsou opravdu důležité oblasti.

Na druhou stranu víme, že Francie je v tomhle dobrá. Pořádali jsme mistrovství světa ve fotbale i evropské mistrovství, a to docela nedávno. V současnosti pořádáme mistrovství světa v ragby. Takže máme opravdu hodně zkušeností. A proto si jsme jistí, že i olympijské hry budou úspěchem.

Prskavec je fenomén

Když jste ještě soutěžil, kdo byl vaším oblíbeným sokem a proč?

Mám výborné vzpomínky na Stana (Stanislava) Ježka. To byl skvělý kamarád. Poprvé jsme se potkali na hrách v Sydney a stali jsme se tam kamarády. Rád vzpomínám na to, jak jsme společně trénovali v Praze, chodili jsme spolu na pivo a tak. Také jsme se stali zhruba ve stejné době otci, takže jsme v kontaktu i nadále. Čeští kajakáři jsou opravdu dobří a velmi sympatičtí.

Co říkáte na Jiřího Prskavce, který je v posledních letech nejlepším kajakářem a teď soutěží i v kanoi?

Je to velmi působivé. Byl jsem v Tokiu u toho, když tam Jiří získal medaili, a všechny nás ohromilo, jaký má talent. Je to fenomén, naprosto jedinečný. Jeho rychlost je úžasná.

Nedávno jsem ho viděl na kanoi v kategorii C1. Je zkrátka skvělý. Já jsem nikdy nebyl schopný jet tak rychle jako on. A to jsem vyhrál tři zlaté medaile. Ale jsem rád, že jsem nemusel soutěžit s Jiřím.

Vím, že se s Jiřím a Jessym Foxem potkáte. O čem budete mluvit? Co byste od nich chtěl slyšet?

Je pro mě důležité zůstat v kontaktu se závodníky, vyslechnout si jejich zpětnou vazbu. Celý týden pádlovali tady u nás, takže chci slyšet, jaké to bylo, co máme třeba upravit a jestli mají nějaké rady pro příští měsíce. A Jiřímu chci také říct, že mě jeho výkony ohromují.

Teď bych asi měl říct něco v češtině. Moc si toho nepamatuju. „Dobrý den, jak se máš, dobrý.“ A ano, „jedno pivo“.