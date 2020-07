‚Byla to chyba, nedosáhlo se ničeho.‘ Před 40 lety začala bojkotem poznamenaná olympiáda v Moskvě

Přesně před 40 lety začaly pro Československo jedny z medailově nejúspěšnějších letních olympijských her v historii. Her v Moskvě se ale tehdy zúčastnilo jen 80 států, nejméně od roku 1956. Většina z nich, v čele se Spojenými státy americkými, hry bojkotovala kvůli invazi sovětských vojsk do Afghánistánu v roce 1979. Moskva 15:15 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Coe v cíli běhu na 1500 m na OH 1980 | Foto: www. heroes.net

„Informoval jsem olympijský výbor, že kvůli sovětské invazi do Afghánistánu já ani americký lid nepodpoříme vyslání našeho týmu do Moskvy,“ oznámil před čtyřiceti lety prezident Spojených států amerických Jimmy Carter.

Na letních olympijských hrách v roce 1980 chyběly třeba i Japonsko, Keňa, Kanada, Západní Německo nebo Čína. Další země Velká Británie, Francie nebo Austrálie oficiálně bojkot podpořily, ale konečné rozhodnutí nechaly na jednotlivých sportovcích.

„Britská olympijská asociace je na vládě nezávislá organizace, nečerpá veřejné dotace. Rozhodla se tehdy politicky nezávisle, a to tak, že se her zúčastní. Ale pak řekla jednotlivým sportovcům, že je na nich, jestli pojedou. Naprostá většina jela, ale pár sportovních odvětví cestu zrušilo. Myslím, že historie jasně ukázala, že bylo správné se zúčastnit,“ vzpomínal současný prezident Mezinárodní atletické federace Sebastian Coe.

Bývalý britský běžec se tehdy z Moskvy vrátil se zlatou a stříbrnou medailí. Stejně jako sportovci z ostatních zemí podporujících bojkot ale musel startovat pod olympijskou vlajkou. Na letních olympijských hrách v roce 1980 nakonec chybělo celkem 67 zemí, většina z nich právě kvůli invazi sovětských vojsk do Afghánistánu.

„Bojkotem her v Moskvě se nedosáhlo ničeho. Také to tenkrát lidé zodpovědní za to rozhodnutí přiznali, alespoň v Německu. Už o pár měsíců později mi říkali, že udělali chybu,“ popsal pro oficiální web Mezinárodního olympijského výboru jeho šéf Thomas Bach. Bývalý západoněmecký šermíř přišel v roce 1980 o možnost obhajovat olympijské zlato ve fleretu družstev.

O čtyři roky později se situace otočila. Do Los Angeles na protest proti americkému bojkotu neodcestovali sportovci ze zemí sovětského bloku včetně tehdejšího Československa. Američané a Sověti tak spolu na Letních olympijských hrách znovu soupeřili až v roce 1988 v Soulu. Přitom Afghánistán opustily sovětské jednotky až o rok později.