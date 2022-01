Šéf sportovní agentury má výhrady k organizaci olympiády. ‚Sportovci si ale nevybírají,‘ říká Neusser

Už za dva týdny mají v Pekingu začít zimní olympijské hry. Dopředu jste avizoval, že české sportovce podpořit nepoletíte, protože vám vadí, že se hry odehrávají v Číně. Není to podivné gesto směrem k našim sportovcům?

Avizoval jsem, že za mým rozhodnutí neletět do Číny jsou výhrady k organizaci – zimní olympiádu pořádá Peking, kde nikdy nesněžilo a je to první město, které pořádá po čtrnácti letech zimní i letní hry.

Sportovci si ale nevybírají, kam poletí na olympijské hry a nemůžeme si je brát jako rukojmí, proto mají plnou podporu. I kdybych se nicméně rozhodl letět, tak by mi to asi nebylo k ničemu, protože jsem nedostal žádnou pozvánku.

Vás Český olympijský výbor jako šéfa Národní sportovní agentury nepozval, abyste jel podpořit české sportovce?

Samozřejmě, že ne.

Považujete to za standardní?

Nepovažuji to za standardní, ale nejsem překvapen. Neberu si to osobně.

Ve funkci jste od poloviny května, kdy jste rozhodnutím vlády Andreje Babiše (ANO) nahradil Milana Hniličku. Jste už dohodnutý s novým premiérem, jestli budete ve funkci pokračovat?

S panem premiérem Petrem Fialou (ODS) proběhlo jednání, kde jsme si řekli priority, vize a strategii, jakou by měla Národní sportovní agentura jít. O mé budoucnosti v čele agentury jsme nemluvili.

Vás to nezajímá?

Samozřejmě mě to zajímá. Myslím si ale, že dnes po tom jednání můžu být klidný, když vím, že vláda a pan premiér na sport myslí a berou to poměrně vážně. To mi momentálně stačí k tomu, abych mohl v klidu vykonávat svou práci.

Asi nejvíc pozornosti z jednotlivých dotačních projektů v médiích vyvolává rozdělování dotací pro velké sportovní investice. Na ty jste měli v minulém roce vyčleněno 900 milionů korun a usilovala o ně necelá desítka projektů. Z reakcí těch, kteří byli vyřazeni vylučovací metodou to vypadá tak, že největší šanci by měly mít multifunkční arény v Brně a v Jihlavě. Můžete potvrdit, jestli jsou tyto dva projekty mezi těmi, které by měly peníze dostat?

Ano, to potvrdit mohu. Je to dané tím, jakým způsobem byla na začátku koncipována ta výzva – na multifunkčnost. Takže v okamžik, kdy chcete mířit na multifunkčnost a ne třeba jen na fotbalový, hokejový nebo plavecký stadion, je jasné, že v těch žádostech dostáváte větší bodovou klasifikaci.

Hrozí zavírání sportovišť kvůli zvyšování cen energií a rostoucí inflaci? A za jakých okolností bude moct na stadiony víc fanoušků? Poslechněte si celý rozhovor Tomáše Pancíře s Filipem Neusserem.