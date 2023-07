V Paříži chtějí využít létající taxíky. Přesun z letiště do centra města může trvat jen čtvrt hodiny

Cestování na olympijská sportoviště bez dopravních zácp a do několika minut. Přesně to nabízí nový elektrický taxík, který před pár týdny na veletrhu na francouzském letišti Le Bourget představila německá společnost Volocopter. Firma slibuje, že její stroj bude až čtyřikrát tišší než běžný vrtulník. Společnost teď čeká na poslední povolení, aby příští rok mohla převážet cestující na olympiádě v Paříži. Paříž 15:15 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Paříži chystají cestování na olympijská sportoviště bez dopravních zácp a do několika minut. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Rozhodli jsme se pro tento design, který vyplývá z technologie bezpilotních prostředků. Náš stroj má 18 rotorů, které jsou víc než 220 centimetrů nad zemí. Tím pádem neohrožují pasažéry. Rotory se po přistání ihned zastaví. To je taky velký rozdíl od vrtulníku. Navrhli jsme náš taxík tak, aby co nejjednodušeji získal všechna povolení, což je pro nás klíčové, abychom příští rok mohli začít létat v Paříži,“ říká Christian Bauer.

Bauer je obchodním a finančním ředitelem německé společnosti Volocopter. Právě tato firma provozuje letecký taxík Volocity, který připomíná malý vrtulník.

„Tady vidíte ovládací zařízení a taky malé okno u nohou pilota, aby viděl, kam letí. Využíváme velmi jednoduchou technologii bezpilotních prostředků. K ovládání stačí tento joystick. Doufáme, že i to nám pomůže při rychlém zácviku pilotů,“ popisuje Akiko Itogaová ze společnosti Volocopter.

Německá firma vyvíjí své stroje už deset let a testovala je například v Singapuru, Japonsku, v Koreji i ve Francii. Teď čeká na certifikaci, aby její taxík mohl létat taky v Paříži. Má přitom podporu pařížského regionu.

Akiko Itogaová ze společnosti Volocopter. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme být lídry v městské letecké dopravě. Naším cílem je, aby do roku 2050 všechny druhy dopravy byly bezuhlíkové. Chceme se zároveň stát experimentální oblastí pro letouny a stroje budoucnosti. Pařížský region má proto nově první letecký koridor vyhrazený dronům,“ potvrdila bývalá prezidentská kandidátka a šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová.

Pět létajících taxíků

Pokud německá společnost získá osvědčení, tak v příštím roce bude v Paříži a v okolí hlavního města létat pět jejích taxíků, které si bude možné objednat pomocí mobilní aplikace. Startovat a přistávat budou na pěti různých místech – nedaleko Versailles, na letištích Le Bourget a Charlese de Gaullea, na jižním předměstí Paříže i přímo v centru hlavního města na řece Seině.

„Je to technologický skok vpřed. Mluvíme tady o dekarbonizaci leteckého průmyslu, což je velmi náročný proces. My už ale nemusíme čekat 10 nebo 20 let, můžeme začít příští rok. Náš stroj je taky stokrát bezpečnější než vrtulník, protože má víc rotorů a letových systémů,“ tvrdí ředitel Bauer.

Zároveň připouští, že ze začátku budou ceny za let vyšší, postupně chtějí ale své služby zlevňovat.

„Naším střednědobým cílem je poskytovat lety z letiště Charlese de Gaullea do Paříže za 100 až 120 eur v závislosti na konkrétní cestě. Takže lidé, kteří si dnes na této trase zaplatí běžný taxík, nebo Uber, budou našimi zákazníky,“ věří.

Letecký taxík zatím uveze jen dva lidi – pasažéra a pilota. Německá společnost chce do budoucna převážet víc klientů. Současné technologie to ale zatím neumožňují.

„Všechno je to o bateriových technologiích. Nemáme zatím takovou sílu, díky které bychom mohli zvednout čtyři nebo pět lidí. To bude ještě tak dva nebo tři roky trvat,“ dodává Bauer.

Letecký taxík není žádná stíhačka. Létá rychlostí 90 až 120 kilometrů v hodině. I tak by díky němu mohla cesta z francouzského letiště Le Bourget do centra Paříže jen zhruba čtvrt hodiny oproti současné hodině.