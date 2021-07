Česko na olympiádě bude reprezentovat i kůň Warness. ‚Je to charakter a srdcař,‘ říká jeho jezdec

„Tady v tom boxu Warness stál. Ještě tady má schovanou tabulku, kde je jeho jméno, původ, datum narození a míry. Čeká to tady na něj, až se vrátí,“ popisuje Českému rozhlasu České Budějovice parkurový jezdec Jakub Štěrba z hřebčince v Písku box, jenž ještě před několika měsíci patřil olympijskému koni.

Českou republiku bude na letní olympiádě v Tokiu reprezentovat i hřebec Warness.

Jezdci a ošetřovateli Štěrbovi bylo postupem času jasné, že z Warnesse jednou bude špičkový parkurový kůň. „Ve zmíněném boxu stál od svých 2 a půl do svých 9 let. Poté při světovém poháru v Olomouci naznačil, že by mohl mít mezinárodní kvality a pak byl nabídnut Kamilu Papouškovi na účast na olympiádě,“ vysvětluje, jak hřebec našel cestu k olympijskému jezdci.

Kůň je momentálně v karanténě v německých Cáchách. Letos v Římě se účastnil také jedné z nejprestižnějších soutěží. „Tam se ukázalo, že opravdu byl schopný překonat překážky vysoké až 170 centimetrů s lehkostí a bez problému. Zvládl i jeden opravdu náročný skok zvaný akvadukt, při kterém se spoustu koní bálo, ale náš hřebec překážku bez problému absolvoval,“ říká zapáleně.

Římská soutěž byla pro Warnesse nejlepší průpravou na Olympiádu. „V takové soutěži předpokládáme, že stavitel postaví takové překážky, které otestují nejen sílu a rychlost koně, ale určitě i psychickou odolnost,“ potvrzuje Štěrba. Podle něj mezi nejtěžší patří trojskok, kde se zkouší síla a opatrnost koně nebo takzvané profilové skoky. To jsou prý překážky, které jsou vymodelované například jako zaoceánská loď, což koně může vyděsit.

V úspěch hřebce věří i jeho jezdec Kamil Papoušek. „Vím, že je to charakter a srdcař. Má nesmírně klidnou povahu, takže vím, že všechny peripetie, jako je 37 hodinový let letadlem, bez problému snáší. Není nervózní a nic ho jen tak nerozhodí,“ říká a dodává, že kůň je na olympijskou soutěž jako dělaný.

Jedenáctiletý plemenný hřebec se poprvé na Olympiádě předvede 3. srpna.